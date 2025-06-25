Emek Partisi: Türkiye NATO’dan derhal çekilmelidir

Emek Partisi (EMEP), sona eren NATO Zirvesi’nin ardından yaptığı yazılı açıklamayla ittifakın kararlarını sert sözlerle hedef aldı. NATO'nun emperyalist ülkelerin çıkarlarını savunduğunu ve dünya halkları için bir tehdit oluşturduğunu belirten EMEP, Türkiye’nin bu yapının dışında kalması gerektiğini dile getirdi.

Zirvede ülkelerin silahlanma bütçelerinde ciddi artışlara gidildiğini belirten açıklamada, “NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, ülkelerin savunma harcamalarına ayıracağı pay GSYH’nin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine çıkarıldı. Bu da demek oluyor ki, emekçilerin cebinden savaş tüccarlarına gidecek kaynak yüzde yüzden fazla artmış olacak” ifadeleri kullanıldı.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın zirveye damga vuran konuşmasında, NATO ülkelerine silahlanma konusunda baskı yaptığı belirtilen açıklamada, “Trump, İran’a yönelik saldırılarda kullanılan ABD yapımı silahların başarısını anlatarak adeta Amerikan silah pazarının reklamını yaptı. ABD’nin silah gelirlerini ‘Batı medeniyetinin kazancı’ olarak sundu” denildi.

Açıklamada, NATO’nun yalnızca askeri değil ekonomik olarak da halkları sömüren bir yapı olduğu savunuldu ve Türkiye’nin bu doğrultuda ağır bir mali yükün altına girdiği belirtildi. NATO talimatlarıyla Türkiye'nin savaş ekonomisine sokulduğu öne sürülerek, “Türkiye'nin NATO’ya ayıracağı savunma harcaması 26 milyar dolardan 66 milyar dolara çıkarılacak” bilgisi paylaşıldı.

İktidarın bu harcamaları emekçilerin refahı yerine silahlanmaya ayırmakta bir beis görmediğini kaydeden EMEP, Türkiye'nin kendi çıkarına olmayan emperyalist planların parçası haline getirildiğini savundu. Açıklamada ayrıca, “Türkiye emekçileri için NATO üyeliği güvenliğin değil, tersine güvensizliğin kaynağıdır” denildi.

“NATO üsleri kapatılmalı, Türkiye bu savaş makinesinin bir parçası olmaktan vazgeçmelidir”

EMEP açıklamasının sonunda, Türkiye’nin NATO üyeliğinden çıkması gerektiğini vurguladı. Parti, ülkedeki NATO üslerinin kapatılmasını ve Türkiye’nin emperyalist saldırganlık politikalarının dışında durmasını talep etti. Açıklamada, "Türkiye herhangi bir ülkeye yönelik saldırının pazarlık sahasına da girmemelidir" ifadesiyle hükümete çağrıda bulunuldu.