Digel Tekstil, Temel Conta ve Smart Solar gibi fabrikalarda üretimden gelen güçlerini ortaya koyan emekçiler, bu ikili sömürü düzenine meydan okuyor ve direnişlerini dayanışmayla büyütüyor.

BirGün'den İlayda Sorku ve Bilge Su Yıldırım'ın haberine göre; İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Temel Conta fabrikasında kadın işçiler, patron Tamer Kip'in grev kırıcılığına, düşük ücret baskılarına ve sendika karşıtlığına karşı aylardır mücadele ediyor. Bu grev, sadece ekonomik taleplerle sınırlı kalmadı.

Kadın olmanın getirdiği ayrımcılık ve fazladan yükleri de gün yüzüne çıkardı.

Evde ve işte çift katmanlı emek sarf eden kadınlar, grev çadırlarında kurdukları ağla değişim iradesini güçlendiriyor. 12 Kasım'daki dava ertelemesine rağmen işçiler, mahkeme koridorlarından fabrika kapılarına kadar kararlılıklarını koruyor. Direnişin ön saflarında yer alan kadınlar, deneyimlerini şöyle paylaştı:

“Grev alanımızda kadınların varlığı daha fazla. Sesimizi çıkardık, korkmadan ‘korkmuyoruz’ dedik. Çalışma koşullarında kadın olduğumuz için birçok zorlukla karşılaştık. Erkeklerle aynı işi yapıp daha az para aldık, toplantı yapıldığında kadın olduğumuz için taleplerde bulunmak istediğimizde susturuldu ve tuvalete dahi molalarda gitmemiz konusunda baskılara maruz kaldık.”

Ev işleri ve aile sorumluluklarını grev rutiniyle dengeleyen emekçiler, “Akşamdan yemek yapma, çocuğu okula hazırlama gibi düzenimiz grevde de devam etti. İşe gider gibi greve hazırlandık. Hem işi hem grevi fedakarlıkla yönetiyoruz. Kadın kadının yurdudur. Biz çok güzel bir bağ kurduk, birbirimizi çok güzel idare ediyoruz” diye anlatıyor.

Hasta çocuk nedeniyle izin talep ettiklerinde bile “Kadınların izin derdi bitmiyor” yanıtıyla karşılaşan direnişçiler, “Kadınlar güçlü. Biz aynı anda birçok işi yapabiliyoruz. Kadınları en iyi kadınlar anlar; dayanın, sabredin, zafer mücadele eden biz emekçilerin olacak. Grev alanlarında çadırlarda yalnız değilsiniz. Temel Conta işçileri olarak bütün grevleri takip ediyoruz ve hep şunu söylüyoruz tabela isimleri değişse de sorunlar aynı. O yüzden direne direne kazanacağız” mesajını verdi.

İzmir'deki Digel Tekstil'de ise 300 günü aşan direniş, sendikalaşma nedeniyle işten atılmaların oluşturduğu öfkeyle şekillendirdi.

Kadın işçiler, hem üretimi hem direnişi sırtlayarak inatçı bir cephe oluşturuyor. Bir işçi, yaptığı açıklamada, “Grev alanında kadınların varlığı gerçekten büyük bir fark oluşturdu. Biz oradayken sadece haklarımız için değil, aynı zamanda görünmez emeğimiz için de mücadele veriyorduk. Kadınlar alana girdiğinde disiplin, düzen, dayanışma ve kararlılık başka bir seviyeye taşındı. Birbirimize omuz verdikçe hem moral hem güç yükseldi. Kadın varsa mücadele daha güçlü, daha inatçı, daha örgütlü” dedi.

İşyerindeki cinsiyetçi baskılara maruz kalan bir başka emekçi ise, “Kadın olduğum için çoğu zaman iki kat çalışmak zorunda kaldım” diyerek ekledi:

“Aynı işi yaptığım halde daha düşük değer gördüğüm, daha fazla kontrol edildiğim, en ufak bir hatamda bile ‘Kadın işte’ bakışlarına maruz kaldığım oldu. Tuvalet molasından, giydiğimiz kıyafete kadar her şeyimize yorum yapıldı. Fiziksel olarak zorlayıcı işlerde ‘Sen yapamazsın’ dediler, kolay işlerde ise ‘Zaten basit, ne yoruluyorsun ki’ diye küçümsediler. Kadın işçi olmanın yükü bazen işten ağırdı.”

Grev, kadınlar için işyeriyle sınırlı bir savaş değil; evdeki sorumluluklarla birleşen çift cepheli bir mücadele.

Emekçiler, “Aynı zamanda evdeki yükle birlikte iki cepheli bir savaş. Çoğu gün ev işleri, çocuk, aile sorumlulukları derken zaten yorulmuş oluyorduk. Bir de üstüne grev alanında saatlerce direnmek eklenince hem fiziksel hem duygusal olarak ağır bir yük oldu. Ama işte tam da bu çoklu yük yüzünden grev bizim için daha anlamlı hale geldi. Çünkü değişmeyen düzen hep kadınların sırtına biniyordu. Biz ‘Yeter artık’ demek için oradaydık. Grevde kadın dayanışması bambaşka bir şey. Birbirimizin sessizliğini, öfkesini, yorgunluğunu hemen anladık. Çayından yemeğine, moralinden güvenine kadar her şeyi paylaştık. Birimiz düşünce, diğerimiz kaldırdı. Birimiz ağlayınca yanında oturduk, birimiz sinirlenince koruduk. Bazen sadece birlikte susmak bile güç verdi. Orada kurduğumuz bağ, işe döndüğümüzde bile asla kopmayacak bir bağ. Çünkü biz aynı ateşin içinden geçtik” dedi.

Dışarıdan gelen cinsiyetçi yorumlara da değinen işçiler, “Kadın başına ne işin var grevde?”, “Evine git, çocuklarına bak”, “Bu iş erkek işi” gibi lafları çok duyduklarını aktaran emekçiler, “Bazen tehdit, bazen küçümseme, bazen de ‘koruma bahanesiyle’ engelleme gördük. İşyerinde ise mobbing, hakaret, görmezden gelinme, ciddiye alınmama… Bunların hepsi yaşandı. Ama en çok zorlayan şey, hak arayınca ‘sorun çıkaran kadın’ muamelesi görmekti. Biz ise tam tersine, iş barışını değil adaletsizliği bozanlarla mücadele ediyorduk” şeklinde konuştu.

Diğer direnişlere seslenerek, “Yalnız değilsiniz. Kadın işçiler olarak ne kadar güçlü olduğumuzu fark ettiğimiz an çok şey değişiyor. Sizin sesiniz bizim sesimiz, bizim mücadelemiz sizin mücadeleniz. Yılmayın, vazgeçmeyin, birbirinize tutunun. Bu düzen kadınlara hiçbir şeyi kolay vermedi; biz hep savaşarak aldık. Sabrımızla, cesaretimizle ve dayanışmamızla bugün de aynı şekilde alacağız. Dayanışma, sabır ve cesaret… Bunlar varsa kazanmamak mümkün değil” çağrısını yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Smart Solar fabrikasında ise grev, birinci ayını geride bırakıyor. Birleşik Metal-İş üyesi 166'sı kadın 260 işçi, insanca ücret talep eden toplu iş sözleşmesi için 21 Ekim'den beri üretimi durdurmuş durumda. Kadın metal işçileri, grev alanını dayanışma etkinlikleriyle renklendirerek panayır havasına sokuyor. Sendika İşyeri Temsilcisi Emine Azak, kadınların ağırlığının yarattığı etkiyi şöyle özetledi:

“Grev alanında kadınların çoğunlukta olması bence büyük fark yarattı çünkü biz erkeklere göre daha dirayetli ve güçlüyüz. Erkek arkadaşlara direnci veren de yine biz kadınlarız. Biz dik ve dirayetli durarak onlara güç oluyoruz, yılgınlığa düştüklerinde sayemizde yeniden direnme gücü buluyorlar. Bana kalırsa kadının elinin değdiği her yer, her şey güzelleşiyor.”

Grev sürecinin kadınlar üzerindeki dönüştürücü gücüne dikkat çeken Azak, “Bu grev her birimiz için hem çok öğretici hem de dönüştürücü oldu. Hep beraber çok güçlü bir dayanışma inşa ettik. Burada kaş bıyık alan bir arkadaşımız var, hepimiz için grev alanını kuaföre çevirdi, yeri geldi kıyafet takasları yaptık, sigara ısmarladık… Herkes birbirine hediye verme peşinde. Maaşımız yok ama dayanışmamız var. Küsler vardı grevde barıştılar, çekingenler vardı halay başı oldular. Birbirimize bu zor ama güzel direnişte güç verdik, umut olduk. Keşkek yaptık geçen. Tabii hem evi hem de grev alanını çekip çevirmek zor. Eşim geçen gün bana ‘Greve çıktın beni unuttun’ dedi, ona da dedim: Önce benim emek kavgam! Her şey daha sonra…”

Kadınların 'hayır' deme iradesinin değişim getireceğine inanan Azak, “Farklı işyerlerinde bizim gibi direnen, mücadele eden, grevde olan tüm kadın arkadaşları, kız kardeşlerimi gönülden, yürekten kutluyorum. Temel Conta’daki arkadaşlarımı ayrıca tebrik ediyorum. Keşke yakın olsak da gidip kucaklayabilsek onları.Biz kadınlar bir araya geldikçe, örgütlendikçe, mücadele ettikçe bu düzen değişecek. Başkaldırabildiğimizde, ‘hayır’ demeyi öğrendiğimizde kazanan biz olacağız. Yakın zamanda Dilovası’nda yitirdiğimiz kız kardeşlerimiz, kız çocuklarımız için yüreğimiz yandı. Bunun böyle gitmemesi için elimizden geleni yapacağız, bu düzene tek bir kız kardeşimizi daha kaybetmeyeceğiz” sözleriyle tamamladı.