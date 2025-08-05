Emekçiye ev değil hayal satılıyor! "266 yıl birikimle 1+1 daire"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un tanıttığı “Gayrimenkul Sertifikası” modeli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer tarafından ağır şekilde eleştirildi.

Taşcıer, modelin kamu emekçileri ve dar gelirli vatandaşlar için gerçekçi bir çözüm sunmadığını, aksine ev sahibi olma hayalini erişilmez kıldığını vurguladı. Bakanlığın önerdiği sistemde, vatandaşların küçük paylarla gayrimenkul sertifikası alarak birikim yapması ve sonunda ev sahibi olması hedefleniyor. Ancak Taşcıer, bu modelin mevcut ekonomik koşullarda emekçiler için uygulanabilir olmadığını belirtti.

266 YIL BİRİKİMLE 1+1 EV

Taşcıer’in yaptığı hesaba göre, bir kamu emekçisinin günlük 50 TL’lik birikimle ayda sadece 198 gayrimenkul sertifikası alabileceği, bu hızla bir 1+1 daireye sahip olabilmek için 266 yıl 4 ay boyunca birikim yapması gerektiği ortaya çıktı.

Taşcıer, “Bu model, emekçilere ev değil, ömür boyu sürecek bir hayal satıyor. Ev sahibi olmak, emekçiler için nesiller boyu süren bir mücadeleye dönüşmüştür” diyerek, sistemin dar gelirli vatandaşları dışladığını ifade etti.

“EMEKÇİNİN GERÇEKLİĞİNE UZAK BİR MODEL”

Taşcıer, eleştirilerinde hükümetin ekonomik politikalarının emekçilerin alım gücünü erittiğine de dikkat çekti. Artan enflasyon, yüksek kira oranları ve temel ihtiyaçlara gelen zamların emekçileri zaten zor durumda bıraktığını belirten Taşcıer, “Bir kamu emekçisinin maaşı temel ihtiyaçları karşılamaya bile yetmezken, bu modelle ev sahibi olmalarını beklemek gerçeklikten kopuk bir yaklaşımdır. Hükümet, vatandaşın ev hayalini desteklemek yerine, bu tür projelerle umut tacirliği yapıyor” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GERÇEKÇİ KONUT POLİTİKALARI

Taşcıer, emekçilerin ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için daha kapsayıcı ve gerçekçi politikalar gerektiğini vurguladı. Kamu arazilerinin düşük maliyetli konut projelerine açılması, sosyal konut üretiminin artırılması ve emekçilere özel düşük faizli kredi imkanları sağlanması gerektiğini belirten Taşcıer, “Hükümet, emekçilerin ev sahibi olma hayalini nesiller boyu sürecek bir serüvene çevirmek yerine, onların yanında durmalı. Gerçek çözümler üretmeden yapılan bu tür projeler, sadece hayal kırıklığı yaratır” diye konuştu.