Emekli Albay Orkun Özeller, terörist Abdullah Öcalan’ın 1999 yılından sonra İmralı’dan verdiği iddia edilen talimat ve onayların, PKK’nın gerçekleştirdiği terör eylemleri ile bağlantılı olduğunu belirterek Öcalan hakkında 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma' suçundan suç duyurusunda bulundu.

ÖZELLER'DEN ÖCALAN'A SUÇ DUYURUSU

Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

‘Müvekkilim Orkun Özeller, Abdullah Öcalan hk. 1999 sonrası Öcalan’ın İmralı’dan verdiği talimatları ve onayı ile PKK’nın gerçekleştirdiği terör eylemleri açısından Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan suç duyurusunda bulunmuştur.

Terörist’e umut hakkı diyenlere, unut hakkı, diyoruz.

Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun’ sözlerini sarf etti.

ORKUN ÖZELLER KİMDİR?

1971 doğumlu olan Emekli Albay Orkun Özeller, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 28 yıl görev yapmış ve özellikle özel kuvvetlerde (bordo bereliler) öne çıkmış bir isimdir.

ÖZELLER NEDEN TUTUKLANDI?

Geçtiğimiz aylarda Orkun Özeller hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı. Özeller, 17 Eylül Çarşamba günü “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzenini tehdit” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Özeller çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

12 Kasım 2025 tarihinde ise İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Özeller hakkında tahliye kararı verilmişti.

‘ÖCALAN YARGILANMALI’ DEMİŞTİ

Serbest kaldığı gün ANKA Haber Ajansı’na konuşan Emekli Albay Orkun Özeller, terörist Öcalan’ın 99 öncesi ve sonrasında gerçekleşen PKK eylemlerinden sorumlu olduğunu, Öcalan’ın yargılanması gerektiğini belirterek, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu.

Özeller, yaptığı konuşmada şunları söylemişti,

‘Etmiş olduğumuz askerlik yeminin gereği neyse onu yerine getireceğim. Özellikle buradan da ifade etmek istiyorum. Terörist başı Abdullah Öcalan, İmralı’da 1999’da yargılandığı zaman 1999’a kadar icra edilen o eylemlerin faili olarak, örgüt başı olarak yargılandı ve ölüm cezası aldı. Bugün görüyoruz ki Abdullah Öcalan, 99’dan sonra da bu örgütü bugüne kadar yönetmiş. Bu ne demektir? 99’la bugüne kadar olan PKK terör örgütünün tüm eylemlerinden sorumludur.

Abdullah Öcalan’ın 99’la bugüne kadar olan o Hendek operasyonları dahil, Marmaris’te, Kuşadası’ndaki patlamalar, tüm eylemlerin sorumlusu olarak nasıl 99’dan önce yargılandıysa 99’dan sonraki eylemlerin de örgüt lideri olarak yargılanması gerekir. Adalet Bakanlığımıza buradan çağrı yapıyorum. Hukukun başlatılmasını hassaten talep ediyorum.’

İşte Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına Orkun Özeller tarafından verilen suç duyurusu,