Emekli Albay Orkun Özeller hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarıyla hazırlanan iddianame İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Özeller, 12 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayetçi olmasıyla tutuklanarak Ordu Cezaevi'ne gönderilen ve sonrasında Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde nakledilen Emekli Albay Orkun Özeller’e ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede Özeller’e “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamaları yöneltildi. İddianame, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TUTUKULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İddianameyi kabul eden mahkeme, tensip zaptı düzenleyerek Özeller’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Özeller, ilk kez 12 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Kararı öğrenen Özeller, Ordu Adliyesi’ne kendi isteğiyle giderek teslim oldu. İddialara göre Özeller’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadeler de dosyaya girdi.

NE OLMUŞTU?

X hesabından Bahçeli’nin Sabah’a yaptığı “PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir” sözlerini hatırlatan Özeller, “PKK terör örgütünün silah bıraktığını söyleyen sahtekardır, halen devam eden drone saldırılarına sesini çıkarmayan Mehmetçik düşmanıdır.

Beni sevenler “Orkun, Bahçeli’nin adını anmadan eleştir ki ona biat eden kullarının tepkisini çekme, bunlar kancıktır gelir sana zarar verir” diyorlar. Ben de diyorum ki; Bahçeliye onun kulu gibi biat edenlerin de pkk terörist başına biat eden apoculardan hiç bir farkı yoktur. Türk değildir, kahpedir, Tüm apo seviciler de ABD ve İsrail’in uşağıdır.” ifadelerini kullanmıştı.