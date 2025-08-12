Emekli Amiral ateş püskürdü: Türkiye felakete doğru sürükleniyor!

Emekli Amiral Türker Ertürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Meclis’te kurulan terör komisyonuna katılımını sert sözlerle eleştirdi. Katıldığı televizyon programında konuşan Ertürk, “Bu komisyon bir üst aklın yönettiği emperyalist projedir. CHP bu yapıya meşruiyet kazandırdı” dedi.

Ertürk, iktidarın bu projeye endekslenerek ömrünü uzatmaya çalıştığını ve Türkiye’nin üniter yapısının hedef alındığını belirtti. “Bu süreç Türkiye’yi Lübnanlaştırma planıdır. Nihai amaç federal bir yapıya geçiştir” ifadelerini kullandı.

Komisyonun gizlilik içinde yürütülmesini eleştiren Ertürk, “Öcalan biliyor, Amerika biliyor. Türk halkından neden gizleniyor?” diyerek tepki gösterdi. CHP’nin bu sürece katılımını “tarihi bir kırılma” olarak nitelendiren Ertürk, “Cumhuriyetin kurucu partisi bu projeye meşruiyet kazandırıyor, kolaylaştırıcısı oluyor” dedi.

Ertürk ayrıca CHP lideri Özgür Özel’in “bana güvenin” sözlerini eleştirerek, “Güven söylemle değil, tutarlılıkla kazanılır. CHP’nin bu tavrı affedilemez” ifadelerini kullandı. Komisyonun yapısal olarak iktidarın kontrolünde olduğunu belirten Ertürk, CHP’nin figüran konumuna düşürüldüğünü öne sürdü.

Emekli Amiral Türker Ertürk şöyle konuştu:

Komisyon, bir üst aklın bir emperyalist projesidir. İktidar buna kendini endeksleyerek ömrünü uzatmak, iktidardan gitmemeye çalışıyor ve iktidarın Türk ulus kimliğine karşı, üniter yapıya karşı, laik, demokratik bir hukuk devleti ülkeleri üzerine inşa edilmiş cumhuriyete karşı olumsuz bakış açısını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi'nin açıklamalarını da biliyoruz. O Arap, Türk, Kürt İslam sentezi şeklinde Tom Barrack'ın ifadesi yani Osmanlı'ya bir öykünme, millet sistemi yani Türkiye'ye dair bölgede bir dizayn çalışması yapıyorlar. Komisyonda kararlar üst akıl tarafından alınacak. Ayrıca niye gizlilik var? Bakın Öcalan biliyor komisyonda neler konuşulacağını. Amerika biliyor, İsrail biliyor. Niçin Türk halkından kaçırıyorsunuz? Bazen evde olur. Eğer çocuğun yaşı küçükse evladım sen bunları duyma veya içerideki odaya git derler. Millete çocuk muamelesi yapıyorlar. Terörsüz Türkiye, milli dayanışma, kardeşlik, demokrasi bu hangi demokrasi, hangi kardeşlik, hangi dayanışma? Bu pazarlamadır.

ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ?

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi'in açıklamalarından, Trump'ın bölgede ne yapmaya çalıştıklarını analiz ederek bunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yani ne istiyorlar? Nihai amaç ne? Türkiye'yi önce federal bir yapıya taşımak istiyorlar. Üniter yapıdan uzaklaştırmak istiyorlar. Bunu halka başka türlü satarak, kandırarak Türkiye'yi Lübnanlaştırılıyor. CHP belediyelerine terör operasyonu yapılıyor, içeri atılıyor, kayyum atılıyor. Siz komisyona niçin giriyorsunuz? Bu işin içinde başka işler olabilir. Şimdi Sayın Özgür Özel dedi ki, "Şehit ailelerine ve gazi ailelerine soracağız." dedi. Sordu mu? Eğilim yoklaması yaptırdı mı? Yok. Ama Ekrem Bey için biliyorsunuz neler yapıldı? Ama cumhuriyeti masaya koyuyorlar. Bunun için bir eğilim yoklaması yok. Parti meclisinde oylama yok. MYK'da oylama yok. Tepeden inme. Başta bir iki kişi. Tabii ki bu işin içinde daha belirleyici olan Ekrem İmamoğlu komisyonun içine giriyorsun. Şimdi bize güvenin. Nasıl güvenelim ki? Bakın normalleşme değil mi? Yumuşama fahiş bir hataydı. Kimseye danışmadan yaptınız. Yetkili kurullardan karar almadan yaptınız. Türkiye'yi nereye getirdiğinizi gördünüz. Şimdi aynı şeyi istiyor. Sayın Özgür Bey, “bana güvenin, anayasaya dokundurmam." diyor. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Bu proje anayasaya dokunmadan olmaz. Türkiye gerçekten bir felakete doğru gidiyor. Yani masadan kalkarız. Kalkamazsın. Bir de neye ihtiyaçları var? Masada bir meşruiyete ihtiyacı var.

CHP MEŞRUİYET KAZANDIRIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin kurucu partisi buna karşı cephe alsa, direnç gösterse, halkı uyarsa, halkı bu maksatla meydanlara toplasa bunu yapamazlar. Yani bu hamleyle bu emperyalist projeye ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi liderliği meşruiyet kazandırıyor, kolaylaştırıcısı oluyor. Şimdi yarın bir gün hani biz masadan kalkarız. Kalkarlarsa mızıkçı durumuna düşerler. Meral Hanım'ın durumuna düşersin. Bir de oturarak kazandırdığın meşruiyeti kalkarak geri alamazlar. Cumhuriyet Halk Partisi yüzlerce komisyon teklif etti. Hiçbirisini iktidar kabul etmedi. Peki bu konuda niçin CHP’yi istiyor? Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin fikirlerine mi ihtiyacı var? Katma değerine mi ihtiyacı var? Hayır. Meşruiyetine ihtiyacı var. Bir de bakıyoruz komisyonun kompozisyonuna. İşte 51 kişilik biliyorsunuz İyi Parti girmedi. 48'e düştü. Nitelikli çoğunluk hesaplıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada figür durumuna düşüyor. Yani istedikleri kararları aldığı takdirde siz ne diyeceksiniz ki? Komisyona katılmışsınız, meşruiyeti vermişsiniz. Cumhuriyetin kurucusu bir parti bu işe bu işe soyunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi buna soyunamaz.