Emekli Amiral Türker Ertürk: Yahudilere toprak satan Filistinliler işin buraya geleceğini göremedi

Emekli Amiral Türker Ertürk'ten Türkiye'ye uyarılar dolu paylaşım...Ertürk, Filistinlilerin yahudilere toprak satışıyla ilgili paylaşımda bulundu. Türkiye'de yabancılara toprak satışına dikkat çeken Ertürk, "Yahudilere toprak satan Filistinliler de işin buralara geleceğini görmediler ve tehlikenin farkındalığına sahip değillerdi. Şimdi torunları onlara lanet okuyor." dedi.

İşte Emekli Amiral Türker Ertürk'ün paylaşımı:

"FİLİSTİNLEŞEN TÜRKİYE"

"Geçmişte Yahudilerin Filistin'e göçü ve Filistinlilerin Yahudilere toprak satışı ile bugün bizim yabancıları ülkemize dolduruyor ve toprak satıyor olmamız nihai olarak aynı sonuçları doğurur. Biz görmesek de çocuklarımız ve torunlarımız bu sonuçları görür ve bize lanet okur. Yahudilere toprak satan Filistinliler de işin buralara geleceğini görmediler ve tehlikenin farkındalığına sahip değillerdi. Şimdi torunları onlara lanet okuyor."