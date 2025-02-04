Emekli askeri hakim Üçok, teğmenlerin ihraç gerekçesini değerlendirdi

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "'Mustafa Kemal’in askerleriyiz'" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, "'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun beş teğmen için verdiği “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası''nın gerekçesi, teğmenlere yazılı olarak tebliğ edildi. 47 sayfalık gerekçede, teğmenlerin, yemine ilişkin metnin okunmasını daha önceden planlandığının anlaşıldığı, disiplin amirleri tarafından talep reddedilmesine rağmen tören sonrası dahi olsa emirlerin hilafında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarının millet nezdinde zedelendiği ifade edildi.

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, kararın gerekçesini ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

“İHRACA GEREK GÖRMEYEN DÖRT KİŞİYİ TEBRİK EDİYORUM”

Kararın zorlama olduğunun gerekçeden anlaşıldığını belirten Üçok, kararda genel cümleler kullanıldığını ve hangi eylemin somut suç teşkil ettiğinin anlaşılmadığını ifade etti. Üçok, şunları söyledi:

“Burada ‘emre itaatsizlik’ suçu oluşmamıştır. Karşı oy gerekçeleri hukuka uygun. Diğer gerekçelerde ise tamamıyla kamuoyunda ‘Atatürk düşmanlığı’ dediğim söylemleri alıp gerekçe yapılmıştır. Bütün hukuki gerekçelerde, kanunu çiğneyen eylem somut olarak ortaya konur. Burada sadece kamuoyunda, gazetelerde yer alan gerekçeler ifadeler yer aldı. Nesnel bir eylem gösterilmemiş. Dolayısıyla hukuka aykırı. İdari yargıdan da bu kararın iptali ve yürütmeyi durdurması çıkacaktır. Öncelikle bu kararı alan muhalif, ihraca gerek görmeyen dört kişiyi tebrik ediyorum. Bu çocukları atmaya çalışan kişilerin gücünün ne kadar zayıf olduğunu gösterdiler.”