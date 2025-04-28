Emekli astsubay eşini öldürüp intihara kalkıştı!

Aksaray /Metin Kurt

Korkunç olay, Aksaray Merkez Şeyh Hamit Mahallesi 3300 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi.

İddialara göre emekli astsubay H.A., henüz bilinmeyen bir sebeple eşi S.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren H.A., evde bulunan çocuklarını bir odaya kilitledikten sonra eşine silahla ateş etti. Eşi S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, H.A. aynı silahı kendisine doğrultarak intihar girişiminde bulundu.

ÇOCUKLARIN FERYADI HAYAT KURTARDI

Olay anında odada kilitli olduğu ileri sürülen çocuklar, yaşanan trajediyi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kapının içeriden kilitli olması nedeniyle eve giremedi. Bunun üzerine kapı kırılarak içeri girildi.

İçeri giren sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak bulunan emekli astsubaya ise olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Hemen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MAHALLE ŞOKTA: "SESSİZ, SAKİN BİR AİLEYDİ"

Olayın ardından mahallede büyük şok yaşandı. Komşular, çiftin sessiz ve sakin bir profil çizdiğini, böyle bir trajedinin yaşanmasının kendilerini derinden sarstığını belirtti. Çiftin daha önce aile içi şiddet vakasıyla ilgili herhangi bir şikayetinin bulunmadığı öğrenildi.

AKSARAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan korkunç olay sonrası Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evde uzun süre delil topladı. Savcılık, hem olayın çıkış sebebini hem de olaya ilişkin diğer iddiaları aydınlatmak için çok yönlü bir inceleme yürütüyor. Emekli astsubayın hastanede vereceği ifadenin, olayın aydınlatılmasında kritik önemde olduğu belirtiliyor.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Olaydan yara almadan kurtulan çocukların ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. Çocuklara psikolojik destek sağlanacağı ve gerekirse uzun vadeli rehabilitasyon programlarına alınacakları bildirildi.