Emekli astsubay, paramotorla tekneye çarptı

Kaynak: DHA
Emekli astsubay, paramotorla tekneye çarptı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, paramotorla akrobatik manevralar ile havai fişek gösterisi yapan 46 yaşındaki emekli Astsubay Metin Pehlivan bir tekneye çarptı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan Pehlivan hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 21.20 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, paramotorla akrobatik manevralar eşliğinde havai fişek gösterisi yapan emekli Astsubay Metin Pehlivan, paramotorun kontrolünü yitirdi. Pehlivan, kullandığı paramotorla birlikte denize demirli halde bulunan bir tekneye çarptı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kolu kırıldığı öğrenilen ve karaya çıkarılan Pehlivan, sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pehlivan'ın hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Öte yandan, Metin Pehlivan'ın paramotorla kalkış yaptığı, akrobatik manevralar ile havai fişek gösterisi yaptığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayrıca cep telefonu görüntülerinde Pehlivan'ın paramotorla tekneye çarptığı anlar da yer aldı

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