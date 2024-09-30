Emekli astsubaylar Niğde'de yürüyüş başlattı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Emekli astsubaylar Niğde'de yürüyüş başlattı

Emekli astsubaylar, görev zorluğundan doğan haklarının verilmesi için Niğde'den Ankara'ya yürüyüş başlattıklarını duyurdu.

Emekli astsubaylar, görev zorluğundan doğan haklarının verilmesi talebiyle Niğde'den Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Emekli astsubaylar, özellikle son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda bir kırılmanın eşiğinde olduklarını, tazminat haklarındaki eşitsizlikler ve kurum içerisinde yok sayıldıkları gerekçeleriyle Assubay İnisiyatif Hareketi öncülüğünde Ankara'ya yürüyor.

29 Eylül Pazar günü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki anıt mezarının önünden Ankara'ya yürüyüş başlatan emekli astsubaylar, yaklaşık 400 kilometrelik yolu yaklaşık 20 günlük sürede tamamlamayı planlıyor.

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