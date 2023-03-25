Emekli astsubaylar ve aileleri Ankara’da bir araya geldi: Sadaka, ulufe istemiyoruz

Memur Emeklileri Dayanışma Derneği (MEDADER) üyesi emekli astsubay ve aileleri, yaşadıkları geçim sıkıntısını bugün Ankara’da, Ulus Meydanı’nda protesto etti. Emekli astsubaylar ve ailelerin eylemine, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de destek verdi.

“VERDİĞİMİZ SÖZÜ BİZ TUTTUK, ÖLDÜK, YARALANDIK. SORUYORUM SİZE PEKİ BİZE SÖZ VERİP DE YERİNE GETİRMEYENLER VAR MI?”

Emekli astsubay Tamer Cihan şunları dedi:

“Vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve hayatını feda edeceğine namusu üzerine ant içmiş’’ fedakâr, cefakar kıymetli meslektaşlarım hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz Kurtuluş Savaşı’nda Vecihi Hürkuş’tuk, Kılıç Ali’ydik, Biz 41 yaşında 41 kurşunla şehit kardeşim Ferhat Gedik’tik, biz gelinlik giymeden al bayrağa sarılan Şehit Esma Çevik’tik, biz bir emirle şahadete yürüyen ülke tarihine yön veren Ömer Halis Demir’dik, biz vatan için verilmiş binlerce şehittik, söz verdik, söz verdik… Verdiğimiz sözü biz tuttuk, öldük, yaralandık. Sözümüzü tuttuk yine tutacağız. Kıymetli meslektaşlarım, soruyorum size peki bize söz verip de yerine getirmeyenler var mı? Verilen sözler tutuldu mu?

“4 MAYIS 2012’DE ZAMANIN GENEL KURMAY BAŞKANI ASTSUBAYLARA GÖREV TAZMİNATI TEKLİF ETTİK DEDİ Mİ? 11 YILDIR BU TEKLİF NE OLDU NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ”

Size sesleniyorum ey iktidar erkleri ve ey yetkililer, peki siz verdiğiniz sözleri tuttunuz mu? Unuttuysanız hatırlatalım size o sözleri… 4 Mayıs 2012’de zamanın genel kurmay başkanı astsubaylara görev tazminatı teklif ettik dedi mi? 11 yıldır bu teklif ne oldu neden gerçekleşmedi diye teklife sahip çıkıldı mı? 15 Aralık 2013’te Orgeneral Sayın Yaşar Güler onları haklı gördüğüm tek alan tazminat talepleri dedi mi? Mevcut genel kurmay başkanımız o konuşmanın devamında ‘Onlara yaparsak herkes ister’ dedi, sayın komutanımız merak etmesin bu halk askerini sever, kendi düğününe katılamayan, çocuğunun doğumunu mevzide telefonla haber alan, kar altında arazide sabahlayan, ülkesi için can vermekten imtina etmeyen astsubayların hakkını gözetir. Mukayese etmez.

“TSK MENSUBU EMEKLİ ASTSUBAYLAR GEÇİM SIKINTISI İÇİNDEYKEN VİCDANINIZ BUGÜN RAHAT MI?”

31 Ekim 2015’te zamanın Başbakanı Sayın Davutoğlu emekli astsubayların makam ve görev tazminatı ile ilgili sorunları çözüyoruz dedi mi? Çözüldü mü? 64. hükümet eylem planında 21 Aralık 2015 ile 21 Aralık 2016 tarihleri arasında 179 No’lu eylem maddesinde astsubay emeklileri ile ilgili sorun giderilecek dedi mi, yapıldı mı? 25 Ocak 2019’da Milli Savuma Bakanı Sayın Hulusi Akar, emekli başçavuşlarımızı, emekli astsubaylarımızı muhatap alan bir konu üzerinde çalışıyoruz dedi mi? Biz bir iyileştirme gördük mü?

Biz sözlere önem veririz, söz vermişsek ölüm pahasına yerine getiririz. Peki sayın iktidar ve yetkilileri astsubaylara verilen bu kadar söz varken TSK mensubu emekli astsubaylar geçim sıkıntısı içindeyken vicdanınız bugün rahat mı? Biz kimseden kesilip, bize verilsin demiyoruz. Ayrıcalık, imtiyaz istemiyoruz, verdiğimiz canların, döktüğümüz kanların, akıttığımız terin, şehit emaneti dul ve yetimlerimizin hakkını istiyoruz. Sadaka, ulufe istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını hakkımızı istiyoruz.

“ZOR DURUMDA OLAN ASTSUBAYLARI DİĞER MESLEK GRUPLARIYLA, SUBAYLARLA MUKAYESEYİ BIRAKIN, BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Ey iktidar, ey Milli Savunma Bakanlığı, ey Genel Kurmay Başkanlığı bilin isterim; TSK bir aile ise, TSK’nın her bir personeli ister muvazzaf olsun ister emekli olsun ordunun şan ve şerefini temsil ediyorsa, yan yattı çamura battı gerekçelerini bırakın, zor durumda olan astsubayları diğer meslek gruplarıyla, subaylarla mukayeseyi bırakın, bıçak kemiğe dayandı. Ordunun astsubaylarını müşkül durumda bırakmayın, emekli astsubayım demeye utanır halde koymayın. İte çakala, muhannette muhtaç etmeyin, adına ne tazminatı diyorsanız deyin ama en az 8-10 bin puanlık bir iyileştirme sağlayın. Bilin ki esasen halk nezdinde astsubayın çektiği ekonomik sıkıntı şanlı Türk ordusunun itibarıdır. Bu konuda iktidar ve özellikle asker kökenli ilk Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, beyin tarih önünde sorumluluğu vardır. Asker kökenlidir, ilgili bakandır, yetkili makamdadır.

Muvazzaf ve emekli astsubayların aileleriyle birlikte sayısı milyonu aşmaktadır. Bizlere iktidar dışında, Ana muhalefet parti lideri Sayın Kılıçdaroğlu tarafından verilen açık net sözler vardır. Ordunun şerefini kendi şerefi olarak gören emekli olsa da aidiyet hissini kaybetmemiş, astsubaylar kendini yok sayan, duymazdan, görmezden gelenlere elbette gerekli cevabı verecektir. Bugüne kadar yerine getirilmeyen haklı taleplerimiz için verdiğimiz mücadeleden yorulmadık, yılmadık, yılmayacağız…”

“BEN BİR ASTSUBAY ÇOCUĞUYUM. HEPİNİZİ ŞU ANDAKİ DUYGULARINIZI, DÜŞÜNCELERİNİZİ EN İYİ ANLAYACAK KİŞİLERDEN BİRİ BENİM”

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şunları söyledi:

“Ordumuzun bel kemiği, TSK’nın göz bebeği değerli astsubaylar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Ulus’ta Atatürk’ün huzurundayız. Ülkemizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle bir kez daha anıyoruz. Sevgili astsubaylar, 13’üncü Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdim sizlere. Kendisi burada olmayıp kalbi sizle olan İzmir Milletvekilimiz Murat Bakan’ın da selamını getirdim. Ben bir astsubay çocuğuyum. Hepinizi şu andaki duygularınızı, düşüncelerinizi en iyi anlayacak kişilerden biri benim. Bir astsubay baba, ev hanımı anne ve üç kardeşin yaşam savaşında astsubay maaşı ile nasıl geçinildiğini, hayatta nasıl mücadele verildiğini en iyi ben bilirim. Bu yüzden en iyi biz sizleri anlarız. Sizlerin hiçbir zaman şatafatlı yaşamı olmadı, sizlerin villaları olmadı. Sizlerin yazlıkları olmadı, çok lüks arabalara binmediniz. Çok lüks restoranlarda yemek yemediniz ama sizler çok lüks restoranlarda yemek yemediniz ama haram da yemediniz. Hepinizin arkasında temiz bir geçmiş var, devletin verdiği maaşla geçinip ayakları üzerinde duran, çocuklarını buna göre yetiştiren ama çocuklarını yetiştirirken de mutlaka Cumhuriyet’e ve Atatürk’e bağlı yetiştiren insanlarsınız.

“14 MAYIS’TAN SONRA İLK YAPACAĞIMIZ İŞ, SİZLERİN BU TALEBİNİ YERİNE GETİRMEKTİR”

Siz sadece ordumuzun değil, cumhuriyetimizin temelisiniz. Astsubayları aradan bir çekin bakın ordumuz ne oluyor? Astsubaylar olmazsa bu ordunun ayakta kalması mümkün değil. Kimse kendisini yükseklerde görmesin… Şimdi, yıllardan beri hakkınız için uğraşıyorsunuz, bizler de uğraşıyoruz. Birçok kanun teklifi verdik, Murat Beyle beraber. Elbette karşımızda yandaşlar düşünen bir iktidar var. Ama artık yolun sonu gözüktü, biliyorsunuz genel başkanımız muhalefette verdiği sözü, muhalefette hayata geçirdi. Taşeron işçiler, emekli ikramiyeleri, EYT’liler derken şimdi sıra sizlere geliyor. Önümüzdeki bu süreçte iktidar istediği rakamı verirse verir, vermezse kendisinin bileceğidir. 14 Mayıs’tan sonra ilk yapacağımız iş, sizlerin bu talebini yerine getirmektir. Ülkemizi demokrasi ile hukukla, insan hakları ile, adil gelir dağılımı ile tanıştırma zamanı. Önümüzde 2 aylık bir süre var. Bu süre içinde sabredeceğiz, çalışacağız ve ülkemizi en itibarlı ülkelerinden biri haline getireceğiz.”