Emekli aylığını yüzde 30’a kadar artırmanın yolu

Aylık Bağlama Oranı ve Güncelleme Katsayısının Rolü

Maaş hesaplamasının temel unsurları arasında prime esas kazanç, aylık bağlama oranı (ABO) ve güncelleme katsayısı bulunuyor. 2000 öncesi dönemde ABO daha yüksek uygulanırken, sonraki yıllarda oran düşse de enflasyon ve büyüme verilerine dayalı katsayılar devreye giriyor. Ancak en yüksek katkı, 1999 öncesi çalışmalardan sağlanıyor. Güncelleme katsayısı ise her yıl bir önceki yılın enflasyonu ile büyüme oranının yüzde 30'u baz alınarak hesaplanıyor, bu da başvuru yılını doğrudan etkiliyor.