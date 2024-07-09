Emekli aylıkları bu rakama çıkacak. Ünlü gazeteci kesin bilgi diyerek açıkladı

Cem Küçük programında toplumun beklentisini karşılamayan emekli maaşlarına ilişkin son kulis bilgisi milyonlarca kişinin heyecanlanmasına neden oldu.

6 aylık enflasyon ortalamasının belli olmasının ardından SSK, BAĞ KUR, memur ve memur emeklisinin de zam oranları netleşti. Ancak bu zam oranları emekliyi ve bakmakla yükümlü oldukları milyonlarca kişiyi memnun etmedi.

3 milyonun üzerinde bir kesime ise zammın uğramaması ve 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilerin yine 10 bin lira maaş alacak olması ise büyük hoşnutsuzluk yarattı.

Hükümet kanadından ise emekli maaşlarına yeni bir düzenleme üzerinden çalışıldığına dair bilgiler gelmeye başladı. Bu hafta içinde Erdoğan'a sunulacak raporun kısa sürede Meclis'ten geçirileceği konuşulmaya başladı. Peki emekli maaşı kaç liraya çıkarılacak?

TÜİK rakamlarına göre SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yüzde 24,73, oranında memur ve memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında azami zam yapılacağı kesinleşti. Ancak yeni düzenleme ile emekli maaşlarının kaç liraya çıkarılacağına dair bir açıklama yapılmamıştı.

CEM KÜÇÜK'ÜN YAYININDA KULİS BİLGİSİ VERİLDİ

Cem Küçük programında emekli maaşlarını masaya yatırdı. Yayına katılan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Cem Küçük, yayın sırasında en düşük emekli maaşını aldıkları son kulis bilgilerine göre açıkladı.

MASADA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 3 RAKAM VAR

Fatih Atik, Bakanlar Kurulu'nda konuşulan 3 seçenekli formül üzerinde çalıştığını söyledi. Bakanlığın ise maaşlara ilişkin bir sunum hazırladığını ve çalışmanın en düşük emekli maaşına artırılması üzerin kurulu olduğunu belirtti.

Fatih Atik aldığı kulis bilgilerini aktarırken toplumdan gelen tepkiler üzerine hükümet bu konuda çalışmalarını hızlandırdığını belirterek ilk alternatifte 10 bin lira alan 4 milyon emekli için en düşük maaşın 12 bin 500 lira olması, 2. alternatif olarak 13 bin, 3. alternatif olarak ise 13 bin 500 lira olarak hesaplamalar yapıldığını dile getirdi.

AKP sözcüsü Ömer Çelik de son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emekliler için yapılan çalışmaların sürdüğünü ancak tamamlanmadığını söyleyerek bu bilgili doğrulamıştı.