Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor

Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor
Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ayı emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu bankalarında yükselen emekli promosyon ücretleri özel bankaları da harekete geçirdi. Böylece en yüksek banka promosyonu 18 bin TL'ye ulaştı. Peki hangi banka en yüksek emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar…
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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 1

Geçtiğimiz ay kamu bankaları emekli promosyon ücretlerini artırdıklarını açıklamıştı. Kamu bankalarının promosyon ücretlerini artırması özel bankaları da etkiledi.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 2

12 banka Mayıs ayı emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Geçtiğimiz ay kamu bankalarında asgari emekli promosyon tutarının 8-12 bin TL olarak açıklanmasından sonra özel bankalar da promosyon fiyatlarında değişikliğe giderek emekli promosyon kampanyalarını güncelledi.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 3

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Emekli maaşı bağlanan her vatandaş kendisine bir banka seçerek emekli promosyon alma imkanından yararlanabiliyor. Eski ve yeni ayırt edilmeksizin tüm emekli vatandaşların hakkı var.

Ancak emekli vatandaşların seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi gerekiyor. Fatura, kredili hesap gibi şartlar aranmıyor. Fakat bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 4

EMEKLİ VATANDAŞ SÜRESİ DOLMADAN BANKASINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

3 yılı dolduran emekli vatandaşlar artık yeni emekli promosyon alma hakkı kazanıyor. İsterseniz mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden emekli promosyonunuzu alabilir, veya maaş aldığınız bankayı değiştirebilirsiniz.

3 yılı dolduran emekli vatandaşlar diledikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan temin edebilirler. Fakat süre dolmadan da banka değiştirebilirsiniz. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip bankanızı değiştirebilirsiniz.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 5

EMEKLİ MAAŞI ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşınızı yatırmak istediğiniz bankayı seçip herhangi bir şubesine başvurmanız yeterli oluyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca değiştirebiliyor.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 6

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024'tür.

Garanti BBVA'da emekli maaşı;

• 10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL

• 10.000 – 15.000 TL arasında maaş alan emeklilere 10.000 TL

• 15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL

• 20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon ücreti veriliyor.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 7

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emekli vatandaşlar 12.000 TL'ye kadar çıkan emekli promosyon ödemesi imkanından yararlanabilecek.

Ziraat Bankası promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin ödüyor. Müşterilerinin 2022 yılına göre devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini ifade eden banka, 2024 yılının emekli promosyon ödemesini gerçekleştirirken önceki senelere ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de ifade ediyor.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 8

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank ile almayı düşünen emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi alabiliyor.

• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alan emeklilere 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alan emeklilere 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alan emeklilere 12.000 TL

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 9

AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alan emekli vatandaşlara 15.000 TL'ye kadar, promosyona ek olarak ise 2.500 TL, chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı veriyor. Bu tutar 1 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı

• 0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL
• 10.000 TL - 14.999TL arası maaş alan emeklilere 10.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 arası maaş alan emeklilere 12.500 TL
• 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 10

ING

ING, emekli maaşını ING bankasına taşıyanlara 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu ödemesi gerçekleştiriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emekli vatandaşlara maaş tutarına yönelik ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı veriyor. Öte yandan banka emeklilere, Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de ifade ediyor. Banka, yeni emekli olmuş vatandaşlara ve EYT ile emekli olan vatandaşlara da emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini belirtiyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 11

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekli vatandaşlara 12.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyon fırsatı veriyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

• 0 - 9.999 TL arası emekli aylığı alanlara 5.000 TL
• 10.000 TL - 14.999 TL arası emekli aylığı alanlara 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 TL arası emekli aylığı alanlara 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 12.000 TL

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 12

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekli vatandaşlara, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon imkanı sunuyor.

Banka 3 yıl boyunca emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı kabul eden ve promosyona ek olarak emekli aylığını İş Bankası hesabına yatıran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını ifade ediyor.

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) kadar emekli maaşı alanlara 8.000 TL
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) kadar emekli maaşı alanlara 10.000 TL
• 20.000 TL ve daha fazla emekli maaşı alanlara 12.000 TL ödeme yapılacak.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 13

FİBABANKA

Fibabanka, 3 yıl boyunca emekli maaşını kendi bankasından almayı kabul eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını duyuruyor.

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) emekli maaş alan emeklilere 5.000 TL
• 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) emekli maaş alan emeklilere 8.000 TL
• 15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) emekli maaş alan emeklilere için 10.000 TL
• 20.000 TL ve daha fazla maaş alan emekliler için 12.000 TL ödeme yapılacak.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 14

QNB FİNANSBANK

Maaşını QNB Finansbank’a taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik promosyon ödülü veriliyor.

• Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olan emeklilere 6.250 TL
• Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olan emeklilere 10.000 TL
• Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL olan emeklilere 12.500 TL
• Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri olan emeklilere 15.000 TL ödeme yapılacak.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 15

TÜRKİYE FİNANS

• 9.999 TL'ye kadar olan emekliye 5.000 TL
• 10.000 TL – 14.999 TL olan emekliye 8.000 TL
• 15.000 TL – 19.999 TL olan emekliye 10.000 TL
• 20.000 TL ve daha fazla maaş alan emekliye 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak.

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Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor 16

VAKIFBANK

Vakıfbank promosyon tutarı,

• 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL
• 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL
• 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında maaş alan emeklilere 10.000 TL
• 20.000.-TL ve daha fazla maaş alan emeklilere12.000 TL emekli promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

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