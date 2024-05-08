Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor

ING
ING, emekli maaşını ING bankasına taşıyanlara 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu ödemesi gerçekleştiriyor.
Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emekli vatandaşlara maaş tutarına yönelik ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı veriyor. Öte yandan banka emeklilere, Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de ifade ediyor. Banka, yeni emekli olmuş vatandaşlara ve EYT ile emekli olan vatandaşlara da emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini belirtiyor.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.