Emekli banka promosyonlarında sadece 1 banka vites yükseltti! 18 bin lira veriyor

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Emekli maaşı bağlanan her vatandaş kendisine bir banka seçerek emekli promosyon alma imkanından yararlanabiliyor. Eski ve yeni ayırt edilmeksizin tüm emekli vatandaşların hakkı var.

Ancak emekli vatandaşların seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi gerekiyor. Fatura, kredili hesap gibi şartlar aranmıyor. Fakat bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.