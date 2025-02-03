Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…

Emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı’nda senede iki kez ikramiye ödeniyor. 2018 senesinde bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi, 2021 yılında bin 100 TL, 2023 yılında ise 2 bin TL olarak verilmeye başlandı.

2024 senesi için ise ikramiye yüzde 50 oranında yükseltilerek 3 bin TL’ye çıkarıldı.

MASADA HANGİ ORANLAR VAR?

Habertürk’te yer alan bilgilere göre, emekli ikramiyelerindeki artışın en az 3 bin 500 TL olması bekleniyor.Öte yandan kulislerde ikramiyenin 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabileceği de belirtiliyor.

Ramazan ayı 1 Mart tarihinde başlayacak ve ikramiye artışı ile ilgili gelişmelerin bu dönemde netleşmesi bekleniyor.