Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…

Yapılan emekli maaşı zammından memnun olmayan emekliler gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. İşte tüm detaylar…

Emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı’nda senede iki kez ikramiye ödeniyor. 2018 senesinde bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi, 2021 yılında bin 100 TL, 2023 yılında ise 2 bin TL olarak verilmeye başlandı.

2024 senesi için ise ikramiye yüzde 50 oranında yükseltilerek 3 bin TL’ye çıkarıldı.

MASADA HANGİ ORANLAR VAR?

Habertürk’te yer alan bilgilere göre, emekli ikramiyelerindeki artışın en az 3 bin 500 TL olması bekleniyor.Öte yandan kulislerde ikramiyenin 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabileceği de belirtiliyor.

Ramazan ayı 1 Mart tarihinde başlayacak ve ikramiye artışı ile ilgili gelişmelerin bu dönemde netleşmesi bekleniyor.

Son Haberler
Gaziantep - Galatasaray 0 - 1
Gaziantep - Galatasaray 0 - 1
Gaziantep FK - Galatasaray 0 - 0
Gaziantep FK - Galatasaray 0 - 0
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…
Skriniar "İyi ki Fenerbahçe’yi tercih ettim"
Skriniar "İyi ki Fenerbahçe’yi tercih ettim"
Konya'da 5 katlı binada çökme riski!
Konya'da 5 katlı binada çökme riski!