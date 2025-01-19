Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı

Emekli maaşlarına gerçekleştirilen zamlar beklentilerin altında kaldı. Hayal kırıklığına uğrayan emekliler gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi.

Emekli vatandaşlar, mart ayının sonunda hesaplara yatması beklenen Ramazan Bayramı ikramiyelerinin zamlı yatmasını bekliyor.

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerle ilgili zam beklentileri yükseltirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

2025 yılında ikramiyelerde önemli bir artış olabileceğini belirten Yılmaz, beklentilerin sebeplerini ve tahmin ettiği rakamları duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYESİYLE ÖNCEDEN BİR KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALINABİLİYORDU

Emin Yılmaz, bayram ikramiyelerinin ilk defa uygulamaya konulduğu dönemde 1.000 TL olarak açıklandığını ve bu tutarın bir küçükbaş kurban satın almaya yettiğini anımsattı.

Fakat aradan geçen senelerde enflasyonun etkisiyle paranın alım gücünün ciddi ölçüde azaldığını belirten Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz enflasyonist döneme bakıldığı zamanda paranın değeri düştüğünden kaynaklı satın alma değeriyle ilgili buraya da bir müdahale yapılması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

REKOR RAKAMI AÇIKLADI

Bayram ikramiyelerinde olası bir yükselişin ekonomik dengelerle ilişkili olduğunu ifade eden Yılmaz, Enflasyon verilerinin göz önüne alınabileceğini belirterek, “Aynı şekilde paranın satın alma gücündeki kayıplar göz önüne alınabilir. Bu rakamın 7 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında olma ihtimali olabilir. Ama tamamen bu bütçe dengelerine ve de ekonomi ekibinin elinde olan bir durum olduğunu da söylemek isterim" dedi.

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, emekli vatandaşlar ikramiyelerde yapılması muhtemel bir artışı sabırsızlıkla bekliyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.