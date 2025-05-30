Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu!

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek olan 4 bin TL'lik ikramiye, 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara 4 bin TL'lik ikramiye verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiylerin hesaplara ödeneceği tartihi açıkladı.

ÖDEMELER 31 MAYIS-4 HAZİRAN'DA

Bakan Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak" ifadelerine yer verdi.

Işıkhan "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek" dedi.

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