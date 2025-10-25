İzmir’in Konak ilçesinde emekli bekçi Hasan D. (78), üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle tartıştığı komşusu Mustafa Atıcıoğlu (36) ile oğlu Poyraz Atıcıoğlu’nu (7) tüfekle ağır yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

Emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında öfkelenen Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu’na ateş etti. Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu Poyraz Atıcıoğlu vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, suç aletiyle birlikte Hasan D.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.