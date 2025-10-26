Olay İzmir Konak'ta yaşandı. İddiaya göre emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışma çıktı.

Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu’na ateş etti. Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu P.A. vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Atıcıoğlu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu P.A.'nın ise tedavisi sürüyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.