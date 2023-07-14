Emekli gurbetçi acı gerçekleri konuştu: Türkiye çekilecek halde değil

Sokak röportajında bir vatandaşın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. İzmir’de bir gurbetçi, 30 yıl Almanya’da yaşamasının ardından Türkiye’ye geri döndüğüne pişman olduğunu aktardı. YouTube platformunda sokak röportajları yayınlayan ‘Tüylü Mikrofon’un yaptığı sokak röportajında, emekli olduğunu ifade eden gurbetçinin sözleri kameralara yansıdı.

“BURADAKİ İNSANLARA GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLÜYORUM”

Emekli gurbetçinin Türkiye’nin kaderi onların elinde diye açıkladığı takkeli tesbihli şekilde banklarda oturan insanları örnek vermesi ise röportajın dikkat çeken kısımlarından birisi oldu. Gurbetçinin sözleri şu şekilde oldu: “Ben buradaki insanlara gerçekten çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Şu hani takkesini takmış kafasına. Sakalını bırakmış hafız rolüne girmiş. Almış tespihini eline banklarda oturuyorlar var ya ben onlara acıyorum. Türkiye'nin kaderi onların elinde”

“KÖPEK GİBİ PİŞMANIM”

“Telefonunu çıkar, Almanya şöyle kötü Almanya böyle kötü diyen terbiyesizler var biliyor musun? 30 senemi verdim, oranın sayesinde. Allah'ıma bin şükürler olsun orada kaldım diye. Burası da geldiğimde çok iyiydi. Ama şimdi artık Türkiye maalesef çekilecek gibi değil. Almanya'dan döndüğüme köpek gibi pişmanım.”