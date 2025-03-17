Emekli için İstanbul hayal olunca oraya yöneldiler! En çok göç alan il oldu

Düzce, uygun maliyetli konut seçenekleri ve İstanbul’a olan yakınlığıyla emekliler için ideal bir yaşam merkezi haline gelmiş durumda. Şehirdeki bu özellikler, Düzce’yi sadece emekliler için değil, aynı zamanda sakin ve ekonomik bir yaşam arayan herkes için cazip bir alternatif olarak öne çıkarıyor.

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Düzce Neden Tercih Ediliyor?



İstanbul gibi büyükşehirlerde kira fiyatları hızla yükselirken, Düzce'de daha makul seviyelerde seyrediyor. Bu durum, sabit gelirle geçinen emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Düzce'de konut fiyatlarının diğer büyük şehirlere kıyasla daha erişilebilir olması, ev sahibi olmak isteyen emekliler için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle bahçeli müstakil ev seçenekleri, sakin bir yaşam arayanlar için ideal.



İstanbul’a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan Düzce, büyükşehire olan bu yakınlığıyla da tercih ediliyor. Şehirde yaşamayı seçen emekliler, ihtiyaç duyduklarında İstanbul’a kolayca ulaşabiliyor.



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Düzce, doğal güzellikleriyle de dikkat çeken bir il. Bol oksijenli ormanları, yaylaları ve deniz kıyısındaki bölgeleriyle doğayla iç içe bir yaşam imkânı sunuyor. Ayrıca şehir, kalabalık ve gürültüden uzak, huzurlu bir atmosfer sağlıyor. Bu özellikler, emeklilik dönemini daha keyifli ve sağlıklı geçirmek isteyenler için büyük bir avantaj.

