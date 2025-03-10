Emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yasa teklifi meclise sunuldu. Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile birlikte emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 3 bin liralık ikramiye 4 bin lira olarak güncellendi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

Yetkililer, teklifin yasalaşmasından sonra 27 Mart Perşembe ve 28 Mart Cuma günleri emeklilerin hesaplarına yatırılacak şekilde planlama yapıldığını söyledi.

BAYRAM NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar-1 Nisan Salı 2025 tarihlerinde kutlanacak.