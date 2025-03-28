Emekli ikramiyesi farkının ne zaman yatırılacağı belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Zamsız 3 bin TL tutarındaki ikramiyeleri alan emeklilerin gözü ise kalan bin liralık artış oldu. Resmi Gazete’de Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile emekli ikramiye farklarının hesaplara yatırılacağı belirtildi. Farkların en iyi senaryoda bugünkü Resmi Gazete’de yer alarak yatırılması bekleniyor.

AÇLIK SINIRI İLE BOĞUŞAN EMEKLİNİN GÖZÜ TARİHTE

Açlık sınırının hem emekli maaşını hem de asgari ücreti aştığı ortamda milyonlarca vatandaş geçim derdini yaşıyor. Emekliler açlık sınırının altında aldıkları maaşın yanında bir nebzede rahatlatacak olan ikramiye zamlarına gözünü çevirmişti. AKP, tarafından yapılan açıklamada ikramiyeler 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldığı açıklanmıştı.

ÖDEMELER HESAPLARA YATTI

Bir süredir Meclis’ten geçemeyen ikramiye zamları ise bu hafta içerisinde kabul edildi. İkramiyeler ise zamsız şekilde yattı.

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart olarak açıklanmıştı.

Memur emeklileri aylık ve ikramiyeleri ile ilgili flaş gelişme! Hesaplara yatırıldı

1000 TL FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SGK tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Memur emeklilerinin aylıkları ise bayram ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatırıldığı aktarıldı. Ancak memur emeklilerine de bin liralık fark yatırılmadı. Gözler ise bugünkü Resmi Gazete'de olacak. En iyi senaryoyla İkramiye farklarının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yatması beklenirken en kötü senaryo da bayram sonrasına kalacağı aktarılıyor.