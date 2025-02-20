Emekli ikramiyesinde net rakam ortaya çıktı! Uzman isim açıkladı

2024 yılının Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, memur emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Bu zam oranlarından sonra 2025 yılından itibaren maaşlarının ne kadar olacağını öğrenen milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı'nda alacakları ikramiyenin ne kadar olacağını merak ediyor.

GÜNDEMDE YOK

Bayram ikramiyeleriyle ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında bayram ikramiyesinin gündeme gelmeyeceğini ifade etti. Yılmaz, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur" ifadelerini kullandı.

“ERKEN” DEDİ

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bayram ikramiyeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken” dedi.

ANKARA'DAN FLAŞ KULİS GELDİ

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş KRT Haber’e gerçekleştirdiği açıklamada, Ankara’dan aldığı son kulis bilgisini aktardı. Karakaş, "Yani emekli bayram ikramiyesi 5 bin lira olsa ne olur 10 bin lira olsa ne olur, emeklinin dişinin kovuğunu doldurmaz. Ancak emeklilerin durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman emekli ikramiyesi son derece önemli” ifadelerini kullandı. Emeklinin umudu ile oynanmaması gerektiğini belirten Karakaş, “Birçok rakam yer aldı. Bir kere ekonomi yönetiminin bir kırmızı çizgisi var bu da hedef enflasyonunu artırmadan nasıl artırabiliriz şeklinde bir duruşu var" ifadelerini kullandı.

KARAKAŞ RAKAMI AÇIKLADI

Karakaş, 2025 senesinde verilecek bayram ikramiyesinin olası rakamlarını da aktardı. Karakaş "Hedef enflasyon yüzde 24 oranına denk geldiği için şu anda emekli ikramiyesi ile ilgili konuşulan azami rakamdan bahsediyorum. Hedef enflasyona göre 3 bin 720 lira civarında bayram ikramiyesi konuşuluyor" dedi.

Öte yandan Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek ikramiyelerin 4 Bin TL’ye çıkabileceğine dikkat çekti. Karakaş, “4 bin TL olabilir. Ancak 4 bin TL’yi aşan bir rakam beklenmiyor. Belirlenecek olan rakam hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için geçerli olacak" ifadelerini kullandı.