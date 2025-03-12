Emekli ikramiyesinde yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklinin bayram ikramiyelerine ilişkin, "4 bin liralık ikramiye Meclis'ten geçer, geçmez aktarılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '4 bin liraya çıkarılacak teklif Meclis'e verildi' ifadelerini kullandı.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri geçtiğimiz günlerde 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığı açıklanmıştı. İkramiye ilişkin yeni açıklamalar geldi.Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin Meclis'ten geçtikten sonra hesaplara aktarılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise '4 bin liraya çıkarılacak teklif Meclis'e verildi' dedi.

YILMAZ VE IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMALARI

AKP Grup Toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağına dair açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "4 bin liralık ikramiye Meclis'ten geçer, geçmez aktarılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise '4 bin liraya çıkarılacak teklif Meclis'e verildi' ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI DA 6-9 HAZİRAN’DA KUTLANACAK

Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesin ellerine alacak. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı da 6-9 Haziran’da kutlanacak.

2018 YILINDAN BERİ ÖDENİYOR

2018'de 1000 TL ödenerek başlayan bayram ikramiyesi 2021'de 1100 TL, 2023'te 2 bin TL, 2024'te ise 3 bin TL'ye gelmişti.

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