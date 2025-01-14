Emekli indirimleri kaldırıldı üzerine zam yapıldı

Memur emeklilerine yüzde 1,54, SSK BAĞKUR emeklilerine yüzde 15,75 zam yapılmasının ardından milyonlarca yaşlı vatandaş ne yapacağını düşünürken bir kötü haber daha geldi.

Emeklilere geçen yıl TCDD trenlerinde uygulanan yüzde 10 emekli indirimi ve şehirlerarası otobüslerdeki yüzde 20 indirim kaldırıldı. İndirimler kaldırılırken aynı zamanda tren biletlerine yüzde 44 oranında zam yapıldı.

Geçtiğimiz yıl trene binmiş ve indirim almış emekliler bu yıl ulaşım için treni kullandıklarında kullandıkları indirimi fazlası ile geri verecek.

2024'TE 301 BİN 239 EMEKLİ İNDİRİMDEN FAYDALANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenlerde 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığını belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşlar için de “Yaşa bakılmaksızın yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 301 bin 239 kişi yararlandı.” ifadelerini kullandı.

BİLETLERE YÜZDE 44 ZAM, EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 15 ZAM

Köprü, otoyol ve tünellere gelen zammın ardından, TCDD, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 44 zam yaptı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam alırken, memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi.

YENİ TARİFE İLE

Ankara-İstanbul güzergahı: 540 TL'den 780 TL'ye

Ankara-Konya güzergahı: 250 TL'den 360 TL'ye

Ankara-Eskişehir güzergahı: 280 TL'den 390 TL'ye yükseldi.

TRENLERDE YÜZDE 10 EMEKLİ İNDİRİMİ KALDIRILDI

Ekonomim.com'un haberine göre, 2024 yılının sona ermesiyle birlikte "Emekliler Yılı" da sona erdi. Emekliler için YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerde uygulanan yüzde 10 indirim hakkı, 31 Aralık 2024 itibarıyla kaldırıldı.

EMEKLİ İNDİRİMİ DEVAM ETSEYDİ, EMEKLİLERİN ÖDEYECEĞİ BEDEL ŞU ŞEKİLDE OLACAKTI:

Ankara-İstanbul güzergahı: 780 TL yerine 702 TL

Ankara-Konya güzergahı: 360 TL yerine 324 TL

Ankara-Eskişehir güzergahı: 390 TL yerine 351 TL

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ: "EMEKLİ MAAŞ ZAMMIM GELMEDEN TRENLERDEKİ İNDİRİM KALDIRILDI"

Tren biletlerindeki emekli indiriminin kaldırılmasına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Emekli çok zengin olduğu için TCDD de indirim olayını kaldırmış", "2024 emekli yılı bitti, TCDD emekli indirimini kaldırdı", "TCDD 2025 girer girmez, emekli yılı bitti diye hemen %10 indirimi kaldırmış", "Emekli maaş zammım gelmeden tren indirimi kaldırıldı" şeklinde yorumlar yaptı.

2024 YILI BİLET FİYATLARI NE KADARDI?

TCDD, Temmuz 2024'te bilet fiyatlarına yüzde 25.6 oranında zam yapmıştı.

Ankara - İstanbul bilet fiyatı: 540 TL

Ankara - Konya bilet fiyatı: 250 TL

Ankara - Eskişehir bilet fiyatı: 280 TL

YOLCU OTOBÜSLERİNDEKİ YÜZDE 20 İNDİRİM DE KALDIRILDI

Bakan Uraloğlu, otobüsle şehirlerarası seyahat eden emeklilere yüzde 20 indirim hakkından 2024 yılında 666 bin 99 emeklinin yararlandığını açıklamıştı. "Emekliler Yılı"nın sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde emeklilere uygulanan yüzde 20 indirim de kaldırıldı.

OTOBÜS BİLETLERİ CEP YAKIYOR

Yeni yılın gelmesiyle birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri de bilet fiyatlarında zam yaptı.

İstanbul - Ankara güzergahı için ortalama otobüs bileti fiyatı: 500 TL

İstanbul - İzmir güzergahı için ortalama otobüs bileti fiyatı: 600 TL

İstanbul - Konya güzergahı için ortalama otobüs bileti fiyatı: 1000 TL

EMEKLİ İNDİRİMİ DEVAM ETSEYDİ, EMEKLİLERİN ÖDEYECEĞİ BEDEL ŞU ŞEKİLDE OLACAKTI: