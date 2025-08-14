Emekli Kart dağıtımı başladı

Konyaaltı Belediyesi, emekliler için "Emekli Kart" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında başvurularını yapan vatandaşlar, kartlarını daha önce belirlenen ve duyurulan noktalardan teslim almaya başladı. Öte yandan, emekli vatandaşlar, Emekli Kart ile sağlık sektörü başta olmak üzere ilçede bulunan birçok anlaşmalı noktadan indirimli olarak faydalanacak. Ayrıca, kartlarına kavuşan emekli vatandaşlar, bu anlamlı proje için Başkan Cem Kotan ve tüm belediye personeline teşekkürlerini iletti.

Emekli Kart’ını teslim alan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Ayşe Türkan Maneoğlu: “Emekli Kart projesini duyunca çok memnun oldum. Emekliliğimiz Konyaaltı’nda çok iyi geçiyor. Tüm personel, bizimle çok ilgileniyor. Rahatlığımızı düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Kartın birçok avantajı var. Böyle bir projeye ihtiyacımız vardı. Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a binlerce kez teşekkür ediyorum.” dedi.

-Nurullah Yücel: “Gayet olumlu bir proje. Özellikle sağlık alanında ayrıcalık sağlaması bizler için çok önemli. Konyaaltı’nda emeklilerin nefes alıp dinlenebileceği rahat alanlar var. İlçemizde yapılan hizmetler hepimiz için çok değerli. Başkan Cem Kotan’a ve tüm personele hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.”

-Selçuk Gültepe: “Emekli Kart projesi için belediyemize çok teşekkür ederiz. Başkanımız Cem Kotan’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her anlamda bizleri düşünen bir Başkanımız olduğu için çok şanslıyız."

-Ramazan Cevat Baygıner: “Bugün, kartımı imza karşılığında teslim aldım. Bu kart, tüm emekliler için faydalı bir proje. Bu yüzden bu projeyi yürürlüğe sokan Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan’a ve herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sağ olun var olun.”

