Emekli kök maaşı nasıl öğrenilir?

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli kök maaşı nasıl öğrenilir?

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen enflasyon oranı neticesinde, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşları Temmuz ayı itibarıyla %24.73 oranında artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarını açıkladı. Bu verilere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve tarım emeklileri, Temmuz ayı itibarıyla maaşlarında %24.73 oranında bir artış bekleyebilirler.

Yapılacak bu zam, emeklilerin kök maaşlarında da bir yükselişe neden olacak. Emeklilik maaşının temelini oluşturan kök maaş, zamlar ve ek ödemelerle birlikte toplam emekli aylığını belirler. Bu nedenle, kök maaşın doğru hesaplanması, bireylerin emeklilik dönemlerini daha iyi planlamalarına olanak tanır.

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EMEKLİ KÖK MAAŞ NEREDEN ÖĞRENİLİRİ?

SSK emeklileri için kök maaş hesaplama işlemi, e-Devlet platformu üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. "4A Emekli Aylığı" sorgusu ile erişilen sayfada, "Detay" sekmesine tıklanarak ve "5510 Ek 19 Miktarı" alanındaki tutarın 10 bin liradan düşülmesiyle kök maaş öğrenilebilir. Benzer şekilde, Bağ-Kur emeklileri de "4B Emekli Aylığı" sorgusunu kullanarak ve "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı"nı 10 bin liradan çıkararak kök maaşlarını hesaplayabilirler.

e-Devlet sistemi, emeklilik maaşı bilgilerine ulaşmak için hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerine güvenli ve pratik bir yol sunmaktadır. Kök maaşın yanı sıra, emeklilik maaşıyla ilgili diğer tüm güncel bilgilere de e-Devlet aracılığıyla erişilebilir.

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