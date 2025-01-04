Emekli Korgeneral Engin Alay’dan çarpıcı Bahçeli çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın İmralı’ya giderek Teröristbaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Öcalan’la yapılan bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. DEM Parti’nin TBMM çatısı altındaki temaslarının önümüzdeki günlerde de süreceği belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine, eski Özel Kuvvetler Komutanı ve emekli Korgeneral Engin Alan, DEM Parti’nin İmralı görüşmesi ve ardından gerçekleştirilen ziyaretlerin yeni bir çözüm sürecine işaret ettiğini belirterek değerlendirmelerde bulundu.

Eski Özel Kuvvetler Komutanı ve Emekli Korgeneral Engin Alan

"ÖCALAN'IN BEŞ PARALIK KIYMETİ YOK"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Alan, MHP lideri Bahçeli'nin söyledikleriyle, şu an devam eden sürecin aynı olmadığını belirtti.

"Devlet Bahçeli beyin dediğiyle girilen yol aynı değil" diyen Alan, şu ifadeleri kullandı: "Devlet Bey dedi ki 'Örgüt lağvolacak, silah bırakılacak.' Pazarlık edilecek, yeni bir çözüm sürecine dönülecek, o çıkacak, bu gelecek dedi mi Devlet Bey? Hiç böyle bir şey söylemedi. 'Örgütü lağvet' dedi 'Silahları da bıraktır' dedi. Gerçi Abdullah Öcalan'ı kimse iplemeyecek. Zaten görüyoruz Kandil'deki ajanın açıklamalarını. Ben söyleyeyim, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın şu anda beş paralık kıymeti yok"

Gelişmelerin 2015’te yaşanan çözüm sürecine evrildiğini belirten Alan, “Yeniden bir çözüm süreci yeniden işte görüşmeler, pazarlıklar falan. Ama Devlet Bey böyle bir şey demedi” dedi.

"ÖCALAN DEDİ DİYE PKK SİLAH MI BIRAKMAZ"

Öcalan ‘silah bırakın’ çağrısı yapsa bile bir işe yaramayacağını söyleyen Alan, “Abdullah Öcalan dedi diye ABD'nin güdümündeki Fırat'ın kuzey doğusundaki YPG/PKK silah mı bırakır? Buna inanmak için aptal olmak, ahmak olmak gerekmez mi? Silahı bırakmaz. İstese de bırakamaz. Amerika bugün El Bab'da karakol kuruyor, üs kuruyor. ABD, Fırat'ın kuzey doğusunda olduğu sürece ne Suriye'de güvenlik olur ne bizde olur. Olmaz" şeklinde konuştu.