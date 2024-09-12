Emekli Korgeneral Teğmenler yeminine son noktayı koydu: Böyle bir konjonktürde tartışılması...

Fatih Erboz / Özel Haber / YENİÇAĞ

ABD, Doğu Akdeniz’de yaptığı hamlelerle Türkiye’yi sıkıştırmaya devam ediyor. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, ABD’nin Yunanistan’da üs elde etmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde de bir takım kazanımlar elde etmek istediğini belirterek, “ABD’nin attığı adımlar özellikle Kıbrıs ölçeğinde dikkat ettiğimiz ve yine Doğu Akdeniz geneline baktığımızda adeta Türkiye’yi sıkıştıracak nitelikte. Bu nedene Türkiye bu politikalara yönelik önlemlerini vakit kaybetmeden almalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulanan kolordumuz çok önemli. ABD zaten bu kolordumuzu da sıkıştırmak istiyor. Bu nedenle Türkiye çok dikkatli olmalı. ABD’nin bir başka amacı da Gazze sorunu nedeniyle hayata geçirilemeyen Doğu Akdeniz doğal gazının Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaştırma projesinin gerçekleşmesi. Bunun olmasını istiyor. Bu nedenle Türkiye’yi sıkıştıran hamlelere imza atıyor” dedi.

"ABD’NİN HAMLELERİ TÜRKİYE’Yİ SIKIŞTIRIYOR İYİ GÖRÜLMELİ"

Türkiye’nin son dönemde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de ABD’nin attığı adımlar karşısında çok dikkatli olması gerektiğini belirten Karakuş, şunları söyledi: “ABD, Yunanistan’da istediği üsleri elde ettikten sonra bölgeye tamamıyla hakim olabilmek için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde de benzer bir kazanım elde etmek istiyor. Burada da üstünlük elde edip bölgeye tamamıyla hakim olma çabası peşinde. Bu nedenle Türkiye ABD’nin son günlerde attığı adımlara çok dikkat etmeli. ABD ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında imzalandığı belirtilen ikili savunma ve işbirliği antlaşmasının nedeni ABD’nin bölgede kazanımlarını arttırma çabası. Bu hamleler ise Türkiye’yi zora sokacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kolordumuz çok önemli. ABD bu kolordumuzu da sıkıştıracak bir takım hamleler yapmak istiyor. Bölgeyi tamamıyla kontrol altına almak istiyor. ABD’nin bir başka amacı da son günlerdeki Gazze savaşı nedeniyle hayata geçirilemeyen doğal gaz hattı projesi. Bilindiği gibi daha önce Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail arasında bu konuda bir ittifak sağlanmıştı. Bu ittifakı tekrar harekete geçirip Doğu Akdeniz’deki doğal gazı Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşımak istiyor. Bu projeyi hayata geçirmek istiyor. Bu nedenle Türkiye’yi bölgede zayıflatmak isteyen bir takım hamleler yapıyor. Türkiye’nin buna çok dikkat etmesi ve vakit kaybetmeden gerekli önlemleri alması gerekiyor. KKTC’yi tanıyacak ülkelerin hamlesinden önce burada bir takım önlemler almak istediği de anlaşılıyor ABD’nin. Sonuçta ABD’nin attığı hamlelerin Türkiye’yi sıkıştırdığı ortada. Buna çok dikkat edip, politika üretip, hayata geçirmek gerekiyor.”

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

KKTC’nin bölgede etkinliğini arttırmasının Türkiye açısından öneminin ortada olduğunu ifade eden Karakuş, “Bu nedenle özellikle hava gücümüzü çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Eğer havadan bir yere gidemiyorsak günümüz dünyasında artık o yer sizin olmaktan çıkıyor. Folkland adaları savaşında bunu gördük. Arjantin’in burnunun dibindeki adalar İngiltere tarafından kontrol edildi. Arjantin’in hazırlıkları vardı ama yetersizdi. Hava gücü vardı ama hazırlıksızdı, yetmedi. Bu nedenle adadaki kolordu gücümüzü korurken deniz ve kara kuvvetlerimizin yanında hava gücümüzü de her açıdan hazırlıklı halde tutmamız gerekiyor. Eğer 1974 yılında hava gücümüz olmasaydı çıkarmayı bu kadar etkili yapamayabilirdik. Kaldı ki batı bölgelerimize konuşlandırdığımız hava gümüz Yunanistan için ciddi bir caydırıcı güç oluşturdu. O dönem Malta açıklarında İngiltere ile savaşmayı bile göze almıştı Türkiye. Bunun için tüm planlar hazırdı. Bu nedenle hava gücümüz bölge açısından ciddi caydırıcı nitelikte olmalı. Kısacası hazırlıklı olmamız çok önemli” diye konuştu.

RUSYA KIRIM’I BIRAKMAZ

Rusya Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü de kaydeden karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya’nın Kırım’ı Ukrayna’ya vermesi pek kolay görünmüyor. Rusya açısından bakıldığında gerçekçi de görünmüyor. Belki Dombask bölgesinde bir iki bölge verilebilir ama onu da şu anda zaman gösterecek. Önümüzdeki günlerde savaş nasıl seyredecek, nereye evrilecek ondan sonra bu konularda net bir görüş ortaya koyabiliriz. Ukrayna Rusya savaşında İran’ın Rusya’ya yardım yaptığı yönündeki iddialar şu ana kadar gerçeği pek yansıtmıyor. Kaldı ki içinde bulunduğumuz bölgede İran ile İsrail arasında bir işbirliği olduğu da aşikar. Kuzey Irak’ta İran- ABD- İsrail işbirliği artık dikkatlerden kaçmıyor. Öte yandan İran açıkça Kafkaslarda Ermenistan’ı destekliyor ve bunu da dünya kamuoyundan saklamıyor. Bu nedenle ABD’deki Ermeni lobisi de şu anda İran’ın tavrından memnun. Bu nedenle zaten ABD tüm hazırlıklarını yapmasına rağmen İran’a müdahale etmiyor. Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da ABD İran’a müdahale amaçlı ciddi bir yığınak yapmış durumda. Seçimlerden önce oluşmuş atmosferi de dikkate alarak böyle bir müdahaleyi istemiyor. Ancak bölgedeki İsrail-İran-ABD işbirliğinin de mevcut konjonktürde müdahaleyi ertelemesinde etkisi fazla.”

2 BİN 700 YILLIK MAZİSİ OLAN KURUMDAN SÖZ EDİYORUZ

Son günlerde yapılan bir takım tartışmalarının Türkiye’de hiç bir kuruma yarar getirmeyeceğini de ifade eden Karakuş, “Teğmenlerin yaptıkları yeminden hareketle bir takım tartışmaların geliştiğine şahit oluyoruz kamuoyunda. Türk Silahlı kuvvetleri 2 bin 700 yıllık tarihiyle ülkemizin en önemli kurumlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu orduya tarihte Oğuzhan, Metehan, Alparslan, Melikşah Karakuş, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Fatih sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlık yaptı. Hepsi de birer değerdi ve ordumuza çok şey kattılar. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm bu komutanların askerlerinden oluşuyor. Elbette Mustafa Kemal Atatürk de Türk Silahlı Kuvvetlerine çok önemli katkıları olmuş bir komutan olduğu için onunda askerleri bu ordudaki askerler diğerlerinin de askerleriydi tarihte daha önceki dönemler. Bu tür bir tartışma ortamı, hele ki böyle bir konjonktürde sadece ordumuza zarar verir. Böyle bir süreçte yapılmaması gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.