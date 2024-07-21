Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler

Yüzde 24,73’lük zammın ardından en düşük emekli maaşı da SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 10 bin liradan 12.500 liraya yükselmiş olacak.
Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yasa teklifi kabul edildi. Emekli taban maaş düzenlemesinin gelecek hafta Genel Kurul’a gelerek yasalaşması tahmin ediliyor.
EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK
Hazine’den 33,2 milyon TL destek ile 12.500 liraya yükseltilecek en düşük emekli aylığı Temmuz 2024 rakamı daha sonra ise Resmi Gazete’de yayımlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacak.
EMEKLİYE EK ZAM ÖDEMESİ
Böylece 3,7 milyon kişi için gözler SGK’nın açıklayacağı ek zam ödeme takvimine çevrilecek. Emekli maaş farklarının Ağustos ayı başlarında hesaplarda olabileceği tahmin ediliyor.
ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI
SSK emekli maaşları yüzde 24,73’lük artış sonrasında 17 Temmuz’da hesaplara yatırılmaya başlandı, 26 Temmuz’a kadar sürecek.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMLI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklileri ise gelecek hafta Perşembe gününden itibaren zamlı emekli maaşlarını hesaplarında görebilecek.
4C EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı emeklileri bu ayki maaşlarını ayın 1’inde zamsız olarak hesaplarına yatmıştı. Memurlar ayın 15’i itibarıyla zamlı aylıklarını almaya başlarken, memur emeklileri de açıklanacak takvimi dört gözle bekliyor.