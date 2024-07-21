Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

En düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasının ardından, düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'na önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Peki 3.7 milyon emekli maaşı ne zaman yatacak?

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler 1

Yüzde 24,73’lük zammın ardından en düşük emekli maaşı da SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 10 bin liradan 12.500 liraya yükselmiş olacak.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler 2

Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yasa teklifi kabul edildi. Emekli taban maaş düzenlemesinin gelecek hafta Genel Kurul’a gelerek yasalaşması tahmin ediliyor.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler 3

EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK

Hazine’den 33,2 milyon TL destek ile 12.500 liraya yükseltilecek en düşük emekli aylığı Temmuz 2024 rakamı daha sonra ise Resmi Gazete’de yayımlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacak.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler 4

EMEKLİYE EK ZAM ÖDEMESİ

Böylece 3,7 milyon kişi için gözler SGK’nın açıklayacağı ek zam ödeme takvimine çevrilecek. Emekli maaş farklarının Ağustos ayı başlarında hesaplarda olabileceği tahmin ediliyor.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler 5

ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI

SSK emekli maaşları yüzde 24,73’lük artış sonrasında 17 Temmuz’da hesaplara yatırılmaya başlandı, 26 Temmuz’a kadar sürecek.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler 6

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMLI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri ise gelecek hafta Perşembe gününden itibaren zamlı emekli maaşlarını hesaplarında görebilecek.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler 7

4C EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı emeklileri bu ayki maaşlarını ayın 1’inde zamsız olarak hesaplarına yatmıştı. Memurlar ayın 15’i itibarıyla zamlı aylıklarını almaya başlarken, memur emeklileri de açıklanacak takvimi dört gözle bekliyor.

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