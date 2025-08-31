Emekli maaşı alan herkesi ilgilendiriyor! Yarın değişecek

Özel ve kamu bankaları arasında promosyon rekabeti devam ediyor. Emekliler için mevcut ekonomik şartlar sebebiyle bankaların verdiği promosyon tutarlarını yüksekte tutması önem arz ediyor. Promosyon tutarlarına yönelik yeni rakamların belirlenmesinde Ocak 2026 yılı itibari ile yapılacak emekli maaş zammını da etkili olması bekleniyor.

Öte yandan güncel promosyon kampanyaları değerlendirildiğinde bankalar şu an için emeklilerin maaş aralıklarını baz alarak 6500 ila 27.000 arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Emeklilere yönelik sunulan promosyon kampanyaları 2007 yılından bu yana kadar kesintisiz bir şekilde uygulanıyor.

