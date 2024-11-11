Emekli maaşı ve asgari ücrette 4 farklı hesap ortaya çıktı

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü yıl sonu maaşlara yapılacak zamma odaklandı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 44 seviyelerine çıkarmıştı. Bu noktada uzman isimler tahminlerini paylaşıyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli, asgari ücretli ve memur maaşlarındaki olası 4 senaryoyu açıkladı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan son raporda 2024 yılı için öngörülen enflasyon oranı yüzde 44 seviyesine gelmişti. Önceki raporda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 seviyesinde kalmıştı. Çalışan ve emekli pek çok kişi ise son 2 aylık enflasyon verisini bekliyor. Maaşlardaki artış oran tahminleri de uzmanlar tarafından açıklanıyor.

“14-15 BİN TL ARASI BİR RAKAMA YÜKSELTİLECEK”

Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e aktardı. Yılmaz, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına ilişkin 4 farklı senaryosunu paylaştı. Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin, “Günümüz itibarıyla kök aylığı ek ödeme dahil 10.500 TL ve altında olan emeklilerimiz maaşlarında açıklanan enflasyon sonucu bir fark göremeyecekler. O sebepten dolayı buradaki 12.500 TL taban aylığın 14.000 TL-15.000 TL arası bir rakama yükseltileceğini tahmin ediyorum.” dedi.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM ORAN TAHMİNLERİ

Yılmaz, asgari ücret için dört veriyi şu şekilde açıkladı;

Eğer Kasım, Aralık ayı enflasyonu %1 çıkarsa yıllık enflasyon %42,58 olur.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %2 çıkarsa yıllık enflasyon % 45,42 seviyesinde gerçekleşir.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %2,5 çıkarsa yıllık enflasyon %46,86 olur.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %3 çıkarsa yıllık enflasyon %48,28 olacaktır.

EMEKLİYE NE KADARLIK ENFLASYON FARKI VERİLECEK?

Emekli maaşlarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında artış gerçekleştirilmişti. Yıl sonu ise emeklilere 6 aylık enflasyon farkı verilecek. Yılmaz’ın 4 enflasyon tahmini şu şekilde;

Kasım, Aralık ayında enflasyon %1 çıkarsa 2024 yılı 2. dönem için enflasyon farkı %14,95 olacak.

Kasım, Aralık ayında enflasyon %2 çıkarsa bu durumda enflasyon farkı %16,59 olacak.

Kasım, Aralık ayında enflasyon % 2,5 çıkarsa böylelikle maaşlara %17,73 oranında enflasyon farkı doğacak.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %3 çıkarsa maaşlara %18,88 enflasyon farkı doğacaktır.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

Toplu sözleşmeden dolayı memurlarında zam oranı farklı olacak. Yılmaz, memur maaşlarındaki zam tahminini paylaştı. İşte memurlardaki 4 olası senaryo;

Kasım ve Aralık enflasyon verisine çeşitli rasyolar yükleyerek şu şekilde bir hesaplama yapabiliriz.

Kasım, Aralık ayı için enflasyon %1 çıkarsa 2024 II. dönem için memura zam oranı %10,77 olacaktır.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %2 çıkarsa memura %12,35 oranında zam farkı doğacaktır.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %2,5 çıkarsa bu durumda memur maaşlarına %13,45 oranında güncelleme yapılacaktır.

Kasım, Aralık ayı enflasyonu %3 çıkarsa memurlara %14,56 oranında maaş farkı oluşacağı kanaatindeyim.