Emekli maaşı ve asgari ücrette masadaki son rakamlar belli oldu! AKP kulislerinden peş peşe sızdı…

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü kulağı yıl sonunda maaşlarına gelecek olan zamma odaklandı. İlk olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret zammı belirlenecek. Son toplantı hafta içi gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ, asgari ücret için 29 bin 583 lira olarak talep etti. Son kulis bilgileri de AKP kaynaklarından çıkmaya başladı. Alınan kulis bilgisine göre; yeni asgari ücretin 22-24 bin lira arasında olabileceği belirtilirken, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükselebileceği tahminleri yapılıyor.

MİLYONLARIN UMUDU YIL SONU ZAMMINDA

Hayat pahalılığı asgari ücretle çalışanları etkilese de en derinden hisseden kesim ise emekliler oldu. 17 bin 2 TL alan çalışan ile 12 bin 500 TL alan emekli, 22 bin TL’ye gelen açlık sınırı karşısında geçim derdi yaşıyor. Emekli ve çalışanlar ise bir umut, yıl sonu maaşlarına gelecek zammı merak ediyor.

BU HAFTA İÇİ BELİRLENECEK

Her yıl olduğu gibi rakamı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısın geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Toplantıda bir rakam telaffuz edilmemişti. Ancak tepkilerin ardından TÜRK-İŞ talep ettiği rakamı 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Önümüzdeki hafta asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. Emekli maaş zammı ise Ocak ayında asgari ücret zammına göre yapılacak.

ASGARİ ÜCRETTE 22-24, EMEKLİ MAAŞINDA 13,500 TL-14 BİN 200 TL…

AK Parti kulislerinde peş peşe asgari ücret ve emekli maaşı kulisleri gelmeye başladı. Türkiye gazetesinin özel haberine göre, Türk-İş’in 29 bin 583 lira olarak talep ettiği yeni asgari ücretin 22-24 bin lira arasında sonuçlanabileceği bekleniyor. Emekli maaşı için AK Parti kaynakları, ”Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak’ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak” denildi.

Ayrıca bir diğer kulis bilgisine göre ise 2025 asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 lira olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı belirtildi.