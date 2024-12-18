Emekli maaşı ve asgari ücrette zam oranını verdi! Uzman isimden 'refah payı' açıklaması...

Okan Güray Bülbül, asgari ücret için devlet desteğinin asgari ücretteki artış kadar artırılması halinde, işverenin yüzde 40’lık bir orana razı olabileceğini altını çizerken, emekli aylıklarındaki artışın yüzde 20’nin altında kaldığını belirten Bülbül, refah payı ile bu oranın yüzde 25’e çıkması yönünde iddiada bulundu.

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı yıl sonu maaşlara gelecek olan zamma odaklandı. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını gerçekleştirmişti. Toplantıda ise bir rakam çıkmadı. Maaş zamları için ise şimdiden tahminler konuşulmaya başlandı.

Ekonomim’e konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Okan Güray Bülbül, devlet desteğinin asgari ücretteki artış kadar artırılması halinde, işverenin yüzde 40’lık bir orana razı olabileceğini belirtti. Şu ana kadar gelen enflasyon verilerine göre emekli aylıklarındaki artışın yüzde 20’nin altında kaldığını belirten Bülbül, refah payı ile bu oranın yüzde 25’e çıkmasını beklediğini de aktardı.

“YÜZDE 25 YA DA 20’DE EŞİTLENMESİ OLACAKTIR”

Bayram, “12.500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 15.000 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Bu durumda yüzde 20 olarak artış gerçekleştirilecek” dedi. Refah payına ilişkinde konuşan Bayram, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile görevdeki memur ve memur emeklileri arasındaki 4 puanlık zam farkı söz konusu. Bu konudaki en büyük talep her iki oranın da yüzde 25 ya da yüzde 20’de eşitlenmesi olacaktır. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuya sıcak bakmayacağı aşikar. Bu nedenle yüzde 25’lik beklenti karşılanmasa da her iki oranın yüzde 20’de eşitlenmesi gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

“TİSK, YÜZDE 40’A DA İMZA ATABİLİR”

Asgari ücrette yüzde 40 – 45 bandında bir artış söz konusu olursa bu durumda işçi kesimi masada kalıp imza atabileceğini söyleyen Bayram, “işveren kesimi asgari ücretteki yüzde 35 bandındaki bir artışa çok fazla reaksiyon göstermeyebilirler. Bu konudaki belirleyici asgari ücret desteğinin miktarı olacaktır. TİSK eğer asgari ücret desteğinin miktarında asgari ücretteki kadar artış olursa yüzde 40’lık bir zamma dahi imza atabilecektir.” dedi.