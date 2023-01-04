﻿Emekli maaşımı çala çala açlık sınırı altına indirdiler

Önce emekli ve memur maaşlarına dayanak olarak alınan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılı enflasyon rakamlarına bakalım:

-Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE yüzde 64,27,

-Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yüzde 97,72

Kasım 2021-Kasım 2022 döneminde yıllık TÜFE kaçtı?

-Yüzde 84,39

Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 arttı.

Ne sihirdir ne keramet…

TÜİK'in yüzde 1,18'lik hesabı yıllık olarak şu düşüşü sağladı:

-84,39-64,27 = Yüzde 20,12…

Türkiye'nin tüm matematik dehaları anlaşıldı ki TÜİK'te ve özellikle TÜFE ve ÜFE bölümlerinde çalışıyor.

Vallahi de Billahi de Nobel Matematik Ödülüne layıktır TÜİK…

Peki, bilim insanı akademisyenlerin oluşturduğu araştırma grubunun rakamları nasıl?

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE Aralık 2022 ayı artışı:

-Yüzde 5.18

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE 2022 yılı artışı:

-Yüzde 137.55

ENAG ile TÜİK farkı: Yüzde 73,28…

Peki, ekonomistler ne diyor?

Eski Merkez Bankası Baş ekonomisti Hakan Kara:

-"Ücretiniz geçmiş enflasyona göre artsa dahi, enflasyon refahınızdan çalar. Düşük ölçülüyorsa daha fazla çalar."

T24 Ekonomi yazarı Uğur Gürses;

-"Hükümetin enflasyon tahminini TÜİK tutturmuş!

-TÜİK, İTO'ya göre 28.7 puan daha düşük...

-'Enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde' Kavuğu hak ediyor gerçekten..."

Prof. Veysel Ulusoy: 1.18 mi?

Ekonomist Selçuk Geçer;

-"Helal olsun reise!!! Enflasyon düşecek dedi düştü...

Gerçi memur ve emeklinin hak ettiği maaş zamları da en az 30 puan düştü ama olsun...

Her şeye yüzde 100 üstü zam gelirken memura ve emekliye yüzde 15 zam yeter denildi ama olsun...

Benim oyum yine reise!!!"

Değerli okurlarım,

AKP hükümetinin yandaşı memur sendikaları her zamanki gibi gelecek her zammı alkışlarlar.

Ben şimdi 1993'te SSK emeklisi olarak maaşımın perişan edilmesi gerçeğini AKP iktidarının gözüne sokayım:

30 Temmuz 1993 tarihli ve 190266 sayılı bu orijinal belge benim SSK'dan emekli olduğum gün tarafıma tebliğ edildi.

O günkü "Süper Emeklilik" hakkından ve gazetecilere tanınan yıpranma hakkından yararlandım.

21 yıl sigortalı çalışarak 6600 gösterge, 855 katsayı ve yüzde 57,1 oranı ile aylık maaşım şöyle bağlandı:

-3.146.781 lira…

Yazı ile; üç milyon yüz kırk altı bin yedi yüz seksen bir lira…

Bakın 1 Ağustos 1993'te net asgari ücret ne kadardı:

-1.563.473 lira

Yani maaşım net asgari ücretin tam 2 katından birazcık fazla…

-1 Ocak 2023 tarihi ile asgari ücret: 8.506 lira

Peki benim emekli maaşım AKP'nin vereceği zam ile ne kadar olacak?

-Aralık 2022 tarihinde emekli maaşım: 6.337,75 lira.

İşte dekontu:

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şöyle oldu:

-Yüzde 25...

Bu durumda 1 Ocak 2023'teki emekli maaşım şöyle olacak:

Zam Oranı: 6.337,75xYüzde 25 = 976 lira 01 kuruş…

Emekli maaşım: 6.337,75+976,01 = 7.922 lira 18 kuruş…

Asgari ücret ne kadar oldu?

-8.506 lira.

Asgari ücretin ne kadar altına düştüm?

-8.506 -7.922 = 584 lira…

1993'ten bugüne ve özellikle son 20 yılda, emekli maaşımı çala çala açlık sınırı altına düşürdü hükümetler.

Bugün maaşım asgari ücretin 2 katı olsaydı:

-17.012 lira alacaktım…

TÜRK İŞ resmî rakamına göre Aralık 2022 itibariyle açlık sınırı:

-8.130 TL

2023-1993 = 30 yılda emekli maaşımı kimler çaldı ise Allah müstehakını versin…

-Yerin dibine batsın bu haksız, hukuksuz, adaletsiz sistem,

15 milyon emekli kardeşime sesleniyorum:

-Hâlâ AKP'ye oy verecek misiniz?

-Hâlâ AKP yandaşı MHP'ye oy verecek misiniz?

Emeklileri açlık sınırı altında yaşam mücadelesi vermeye ve sosyal yardımlara muhtaç eden sözde ekonomist;

-Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz?

Bilin ki verdiğiniz her oy haram olur…

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine sadece 165 gün kaldı.

Ucube Tek Adam rejiminin eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli miting meydanlarına karşınıza çıkarak yine vaatler yağdıracaklar.

Sakın inanmayın…

2002-2018 döneminde 16 yıl tek başına AKP'nin,

2018-2023 döneminde 5 yıl AKP ve MHP'nin bizleri düşürdüğü durumu düşünün.

Ev ve araba satın alma hayallerinizi nasıl yıktıklarını hatırlayın.

Saraylardaki şatafatlı yaşamlarını, uçaklarını, makam araçlarını, devlet bütçesinden yaptıkları savurganlıkları görün…

AKP'yi de MHP'yi de Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de şu son 3-4 yılda daha iyi tanıdınız.

AKP hükümetinin aile bakanı Derya Yanık, "sosyal yardım alan vatandaşların sayısını arttırdık" diye övünüyor.

-Kocaman bir yuh…

21. yılına giren AKP hükümetinin şunu demesi lazımdı:

-Sosyal yardım alan vatandaş sayısını sıfırladık…

Allah korusun AKP ve MHP ittifakı YSK desteği ile Erdoğan'ı bir kez daha iktidara taşırsa inanıyorum ki;

-Milyarder ve milyonerler hariç tüm vatandaşlar, sosyal yardımlara muhtaç duruma düşürülecekler…

Saraydan beslenen asalaklar ise milyonlarına milyonlar katacaklar…