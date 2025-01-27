Emekli maaşına ek 10 bin TL yatacak. Beyoğlu Belediye Başkanı açıkladı

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak belirlenirken, artan enflasyon ve alım gücünün düşmesiyle milyonlarca emekli geçim sıkıntısı yaşamayı sürdürüyor. Ay sonunu zor getiren emekli vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatacak haberi Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney verdi. Seçim vaadini yerine getirerek ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere 10 bin TL tutarında pazar desteği kararı verildi.

KARAR MECLİS'TE ONAYLANDI

Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan bu destek, emekli vatandaşların yaşam standartlarını arttırmayı ve ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.

“PAZAR DESTEĞİNİ BAŞLATIYORUZ”

Başkan Güney, gerçekleştirdiği açıklamada, “Beyoğlu’nda yaşayan emekli vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarını hafifletmek ve yaşam kalitelerini artırmak adına kısa süreden önemli çalışmalar yürüttük. Bildiğiniz gibi Beyoğlu’nda ilk kez açtığımız Emekli Evi de bunlardan bir tanesi. Şimdi de seçim sürecinde verdiğimiz sözler kapsamında emeklilerimiz için Pazar Desteğini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi, sadece bu destekle sınırlı kalmayarak, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik farklı projeler de hayata geçirdiğini belirtti. Daha önce açılan Emekli Evi gibi, yeni projelerle de emeklilerin sosyal hayatlarına katkı sağlanacak.