Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı

2024’te asgari ücretin brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olması kararlaştırıldı. Bu kararın ardından, emekli ve memur maaşlarının ne kadar artacağı merak konusu oldu.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde enflasyonun hiç bu kadar yüksek olmadığı bir dönemde, maaş zamlarını etkileyecek olan Temmuz-Aralık TÜFE oranı da 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından duyurulacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri, maaşlarının ne kadar artacağını toplu sözleşme sonuçlarına göre belirleniyor.
Son toplu sözleşme ağustosta yapılmıştı ve memur ve memur emeklilerine yüzde 45 zam verilmişti.
Bu zammın üzerine aralık ayındaki enflasyon oranı da eklenecek. Ankara’da, en düşük emekli maaşının 11.500 ile 12.000 lira arasında olması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise, yıllık enflasyonun yüzde 65 olması halinde, maaşlarına yüzde 38 zam geleceğini biliyor.
Bu zam, 3 Ocak’ta açıklanacak olan net enflasyon oranı ve hükümetin vereceği refah payı ile kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçen dönem yüzde 5 refah payı almıştı.
Yani, yıllık enflasyon yüzde 65 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 38, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 50 civarında artacak.
Ancak, asgari ücrete yüzde 49 zam gelmesine rağmen, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin altında kalacak.
Bu durum, emeklilerin hayat pahalılığı karşısında zorlanacağı anlamına geliyor.