Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı

Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler şimdi de emekli maaşlarında yapılacak zam oranına çevrildi.
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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 1

2024’te asgari ücretin brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olması kararlaştırıldı. Bu kararın ardından, emekli ve memur maaşlarının ne kadar artacağı merak konusu oldu.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 2

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde enflasyonun hiç bu kadar yüksek olmadığı bir dönemde, maaş zamlarını etkileyecek olan Temmuz-Aralık TÜFE oranı da 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından duyurulacak.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, maaşlarının ne kadar artacağını toplu sözleşme sonuçlarına göre belirleniyor.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 4

Son toplu sözleşme ağustosta yapılmıştı ve memur ve memur emeklilerine yüzde 45 zam verilmişti.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 5

Bu zammın üzerine aralık ayındaki enflasyon oranı da eklenecek. Ankara’da, en düşük emekli maaşının 11.500 ile 12.000 lira arasında olması bekleniyor.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 6

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise, yıllık enflasyonun yüzde 65 olması halinde, maaşlarına yüzde 38 zam geleceğini biliyor.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 7

Bu zam, 3 Ocak’ta açıklanacak olan net enflasyon oranı ve hükümetin vereceği refah payı ile kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçen dönem yüzde 5 refah payı almıştı.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 8

Yani, yıllık enflasyon yüzde 65 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 38, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 50 civarında artacak.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 9

Ancak, asgari ücrete yüzde 49 zam gelmesine rağmen, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin altında kalacak.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 10

Bu durum, emeklilerin hayat pahalılığı karşısında zorlanacağı anlamına geliyor.

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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 11
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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 12
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Emekli maaşına yapılacak zam oranı. Asgari ücretin altında kalacak korkusu sardı 13
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