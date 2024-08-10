Emekli maaşında sıfır zam tehlikesi ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu hesapları değiştirdi

Yüzde 38'lik orta nokta tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,64, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,62'lik bir zam öngörüyor. Ancak, yıl sonu enflasyonunun bu seviyede gerçekleşmesi durumunda, memurların enflasyon farkı alamama ihtimali ortaya çıkıyor, bu da 4c'li çalışanlar ve emekliler arasında endişeye yol açtı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına göre, yılın üçüncü enflasyon raporunda yüzde 38 olarak belirlenen yıl sonu enflasyon tahmini korunurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların Ocak 2025'te alacakları zam oranları da bu tahmin üzerinden hesaplandı. Bu durum, özellikle 4c kapsamındaki memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü yıl sonu enflasyonu, tahmin edilen yüzde 38 seviyesinde kalırsa, memurlar enflasyon farkı almadan zam alacak. Bu da memurların maaşlarında beklenen artışı düşürebilir ve onların ekonomik beklentilerini etkileyebilir.

Memur ve emekliler, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez zam alıyor. Temmuz 2024'te Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına yapılan yüzde 24,73 oranındaki artışla, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 19,31 oranında bir zam aldı. Ancak, bu maaş artışları birçok vatandaş tarafından yetersiz bulundu ve Ocak 2025'te yapılacak zam beklentileri artmış durumda. Emekliler ve memurlar, gelecek zammın yaşam koşullarını daha iyi karşılamasını umarak Ocak ayını sabırsızlıkla bekliyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI OCAK 2025 TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın yüzde 38’lik enflasyon tahmini doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen maaş zammı yüzde 10,64 olarak hesaplanıyor. Bu senaryo gerçekleşirse, emeklilerin kök maaşlarında şu değişiklikler yaşanacak:

- Bağ-Kur (Esnaf): 12.695 TL’den 14.045 TL’ye,

- Bağ-Kur (Tarım): 10.089 TL’den 11.162 TL’ye,

- SSK (2000 öncesi): 14.178 TL’den 15.686 TL’ye,

- SSK (2000 sonrası): 8.789 TL’den 9.724 TL’ye yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI OCAK 2025'TE NE OLACAK?

Son yıllarda enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle memur maaşlarında yüzde 50’lere varan zamlar görülmüştü. Ancak, son enflasyon verilerine göre memurlar bu yüksek oranları son kez görmüş olabilir. Temmuz ayında yapılan yüzde 19,31’lik artışla birlikte, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32.861 TL’den 39.177 TL’ye, en düşük memur emekli maaşı ise 14.741 TL’den 17.587 TL’ye yükselmişti. Ancak, Ocak 2025'te Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse, memurlara yüzde 6,62 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu durumda:

- En düşük memur emekli maaşı: 17.587 TL’den 18.751 TL’ye,

- En düşük memur maaşı: 39.177 TL’den 41.770 TL’ye yükselecek.

MEMURLARI TEDİRGİN EDEN SENARYODA "SIFIR ZAM" RİSKİ

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik enflasyon tahmini bir orta nokta olarak değerlendiriliyor, bu da yıl sonu enflasyonunun yüzde 34 ile yüzde 42 arasında gerçekleşebileceği anlamına geliyor. Ancak, yüzde 34’lük enflasyon tahmini devreye girerse, memurlar için işler farklı bir boyut kazanabilir. Eğer ikinci altı aylık enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memurlara bu fark verilecek ve 2025 yılı için daha önce belirlenmiş olan toplu sözleşme zammı eklenerek maaşlara yansıtılacak. Ancak, yıl sonu enflasyonunun yüzde 34 olarak gerçekleşmesi durumunda, enflasyon farkı oluşmayacağı için memurlar yalnızca toplu sözleşme zammı alacak ve bu da beklenenden düşük bir artış anlamına gelecek.