Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi

Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi
Kaynak: Haber Merkezi

En düşük aylığın 12 bin 500 liraya çekilse de birçok kesimin uzun süre bu maaşla idare edemeyeceğini söyleyen SGK Uzmanı Çetin Ateş, emekli aylıklarının çekileceği rakamı söyledi.

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Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi 1

Ocak'ta kendini hissettirmeye başlayan kök aylık sorunu Temmuz ayında da devam etti.

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Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi 2

Kök aylık konusunda ısrar eden emeklilere hükümettin yanıtı en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çekmek oldu.

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Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi 3

Bu düzenleme de 1.8 milyon emeklinin aylığı 19 bin TL olan açlık sınırının altında kalmaktan kurtaramadı.

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Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi 4

Ocak ve Temmuz zamlarında umduğunu bulamayan emekliye bir kötü haber de SGK Uzmanı Çetin Ateş'ten geldi.

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Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi 5

Çetin Ateş, bir sonraki Ocak zammında emekliyi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı.

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Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi 6

Çetin Ateş, “Bana göre yıl sonuna kadar enflasyon yüzde 12 çıkabilir. 12 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin emekli aylığı ise ancak 14 bin liraya çıkar." dedi.

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Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi 7

Çetin Ateş Ocak 2024'de enflasyon farkının da yüzde 12 olacağını söyledi.

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