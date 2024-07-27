Emekli maaşında yeni rakam. SGK uzmanı tarih verdi

Ocak'ta kendini hissettirmeye başlayan kök aylık sorunu Temmuz ayında da devam etti.
Kök aylık konusunda ısrar eden emeklilere hükümettin yanıtı en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çekmek oldu.
Bu düzenleme de 1.8 milyon emeklinin aylığı 19 bin TL olan açlık sınırının altında kalmaktan kurtaramadı.
Ocak ve Temmuz zamlarında umduğunu bulamayan emekliye bir kötü haber de SGK Uzmanı Çetin Ateş'ten geldi.
Çetin Ateş, bir sonraki Ocak zammında emekliyi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı.
Çetin Ateş, “Bana göre yıl sonuna kadar enflasyon yüzde 12 çıkabilir. 12 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin emekli aylığı ise ancak 14 bin liraya çıkar." dedi.
Çetin Ateş Ocak 2024'de enflasyon farkının da yüzde 12 olacağını söyledi.