Emekli maaşını bu tarihlerde alanlar dikkat!

Son dönemlerde Kurban Bayramı’nın da yaklaşmasıyla birlikte ev ekonomisinde hesaplamaların da yapılması arama motorlarında yine emekli maaşlarının yatış tarihine yönelik sorular ön plana çıkıyor.

PEKİ EMEKLİ MAAŞLARINDA ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son rakamını göre sıralanıyor. Sıralamanın ardından her gruba belirlenen günlerde ödemeler gerçekleştiriliyor. Bankacılık sisteminin rahat işlemesi ve yoğunluğun dengeli olarak dağıtılması sebebiyle uygulama bu şekilde yapılıyor.

Cumartesiye denk gelen ödeme bir önceki cuma, pazara denk gelen ödemeler ise bir sonraki pazartesi günü hesaba aktarılıyor.

Emekliler zaman zaman maaşlarının ne zaman yatacağına dair gün hesaplamasında hataya düşebiliyor. Bu durum zaman zaman internet arama motorlarına da yansıyor.

SSK emeklilerinin maaş alma tarihleri şöyle sıralanıyor;

9: 17 Mayıs

7: 18 Mayıs

5: 19 Mayıs

3: 20 Mayıs

1: 21 Mayıs

8: 22 Mayıs

6: 23 Mayıs

4: 24 Mayıs

2: 25 Mayıs

0: 26 Mayıs

Dolayısıyla, örneğin tahsis numarası sonu "3" olan emekli maaşını 20 Mayıs'ta alacak.

Bağ‑Kur emeklilerinin takvimi ise şöyle;

9, 7, 5: 25 Mayıs

3, 1: 26 Mayıs

8, 6, 4: 27 Mayıs

2, 0: 28 Mayıs

Bağ‑Kur'lular, tahsis numarası hangi rakam olursa olsun 25–28 Mayıs arasında maaşını almış olacak.

Emekli vatandaşlar temmuz ayında yılın ikinci enflasyon zammını alacak. Uzmanlara göre ocak ila haziran ayı enflasyon tahmini %18,09 seviyesinde öngörüyor. Bu kapsamda zamlı tutarları ise 3 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

