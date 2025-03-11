Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu

Samsun'da 14 suç kaydı bulunan şahıs, maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdü, 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladı.

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı.

2-005.jpg

Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ!

Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, "uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak attığı yerde ele geçirildi.

CESEDİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU!

Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi. Babasının cesedinin bulunduğu yere gelerek katile beddua eden kızı Ayfer Kırkağaç, katilin daha önce de kendilerini öldüreceğini söylediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
ABD'nin nükleer hamlesi tartışılıyor! Avrupa'nın alternatifleri neler? İşin uzmanları yorumluyor
ABD'nin nükleer hamlesi tartışılıyor! Avrupa'nın alternatifleri neler? İşin uzmanları yorumluyor
Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 18 ölü, 29 yaralı! Mitingden dönüyorlardı...
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti
Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti
Kriz sonrası ilk temas! ABD ve Ukraynalı heyetler bi araya geldi
Kriz sonrası ilk temas! ABD ve Ukraynalı heyetler bi araya geldi
Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu
Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu