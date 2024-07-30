Emekli maaşınız yüzde 30 düşebilir. Sakın bu hatayı yapmayın

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal emeklilikle ve emeklilik başvurusuyla ilgili kritik bilgileri aktardı. 2024 yılında emekli olmanın 2025 yılına kıyasla ciddi bir maaş farkı yaratacağı belirtildi.

MAAŞLAR BÜYÜK FARK

Bal açıklamasında “2024 ve 2025 yılları arasında emekli maaşlarında önemli bir fark var. Bunun nedeni güncelleme oranlarının farklı olması. 2024'te güncelleme oranı daha yüksekken, 2025'te bu oranın daha düşük olması bekleniyor. Dolayısıyla, bu iki yıl arasında maaşlarda belirgin bir fark oluşacak." dedi.

YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

2025 yılında eğer enflasyon düşerse emekli maaşlarının daha düşük olacağı aktarıldı. Bal “2024'ün ocak ayında yüzde 49,25 zam yapıldı emeklilere. 2024'ün temmuz ayında ise yüzde 24,7'lük bir zam gerçekleşti. Toplamda kümülatif olarak yüzde 86.16'lık bir zam gerçekleşti. 2023 güncelleme katsayısı da yüzde 66,12'ydi. 2025'te dilekçe verecek olanlar ise katsayı oranı ise yüzde 39.20'ye düşmüş oldu.” İfadelerini kullandı.

Maaşların belirlenmesinde en önemli etkenlerden biri enflasyon oranıdır. Yüksek enflasyonun yıllardır devam etmesinin ardından, 2025 yılında enflasyonun düşmesi öngörülüyor. Bu da, 2025 yılında emekli olacak kişilerin maaşlarının daha düşük olmasına neden olacak.

EN DOĞRU AY

Elde edilen bilgilere göre uzmanlar emekli dilekçesinin verilmesinin en doğru zamanın Aralık ayı olduğunu aktarıyor. Çünkü bu yıl emekli olanlar için 2023 yılının enflasyon ve büyüme rakamları baz alınacak.

MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Maaş farklarına da değinen Baş, 2024 yılında emekli olmanın daha avantajlı olduğunu açıkladı. 2024 yılında emekli olduğunuzda 15 bin 800 lira ama 2025 yılında emekli olursanız 11 bin 640 liraya alınacağını iddia etti.

Devamında Bal “Mesela 2024 yılında 25 bin 200 lira emekli maaşı alacak olsanız bu rakam 2025 yılında emekli olduğunuzda 18 bin 560 liraya düşüyor. 40 bin 500 lira için de örnekleyecek olursak 2025 yılında bu rakam da 29 bin 610 liraya düşüyor. Yani yüzde 30'un üzerinde 25 civarına bir kayba neden olacak.“ dedi.