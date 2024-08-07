Emekli maaşları artık bu şekilde ödenecek. 81 ilde resmen yürürlüğe girdi

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Emekli maaşları artık bu şekilde ödenecek. 81 ilde resmen yürürlüğe girdi

Milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...

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