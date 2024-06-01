Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı?

ENFLASYON VERİLERİ VE ZAM ORANLARI

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Haziran aylarının enflasyon verileri ay ay açıklanıyor. Erdursun, Nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkının yüzde 18,72 olduğunu ve bu enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacağını söyledi.

Mayıs ayı enflasyonunun 3 Haziran'da, Haziran ayı enflasyonunun ise 3 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.

Geçen yıl Mayıs ayında yüzde 0,04 enflasyon çıkmıştı, ancak bu yıl daha yüksek bir enflasyon bekleniyor. Erdursun, Mayıs ayında yüzde 3 civarında bir enflasyon beklediklerini ifade etti.

Bu beklentiye göre, 6 aylık dönem için yaklaşık yüzde 25-26 oranında bir enflasyon oluşacağını öngörüyor.