Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı?

Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

SSK, Bağ-Kur emeklileri ve asgari ücretliler, Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını yakından takip ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli zam oranlarını hesapladı ve asgari ücrete zam tahminini paylaştı.

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 1

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde yüzde 18,72 olarak netleşti.

Bu verilere göre, emekliler Nisan ayı itibarıyla yüzde 18,72 enflasyon farkını almış durumda.

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 2

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ VE ENFLASYON FARKI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilerin yılda iki kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak.

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 3

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARINDA ARA ZAM İHTİMALİ

Asgari ücretliler de Temmuz ayında bir ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. En düşük emekli aylığında artış olup olmayacağı ve emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği de merak konusu.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Temmuz ayındaki zam oranlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı.

Erdursun, mevcut enflasyon verilerine ve Merkez Bankası tahminlerine dayanarak, emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zam oranlarını değerlendirdi.

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 4

Erdursun'un açıklamalarına göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 25,46 oranında zam yapılması bekleniyor. Asgari ücret için de benzer bir artışın gündemde olabileceği belirtiliyor.

Ancak kesin zam oranları, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

Temmuz ayında emekliler ve asgari ücretliler için yapılacak zam oranları, milyonlarca kişinin merakla beklediği bir konu. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, zam oranları daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu yıl Temmuz ayında yapılacak zam oranları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Erdursun, emeklilerin maaş zammının 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak belirleneceğini belirtti.

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 5

ENFLASYON VERİLERİ VE ZAM ORANLARI

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Haziran aylarının enflasyon verileri ay ay açıklanıyor. Erdursun, Nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkının yüzde 18,72 olduğunu ve bu enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacağını söyledi.

Mayıs ayı enflasyonunun 3 Haziran'da, Haziran ayı enflasyonunun ise 3 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.

Geçen yıl Mayıs ayında yüzde 0,04 enflasyon çıkmıştı, ancak bu yıl daha yüksek bir enflasyon bekleniyor. Erdursun, Mayıs ayında yüzde 3 civarında bir enflasyon beklediklerini ifade etti.

Bu beklentiye göre, 6 aylık dönem için yaklaşık yüzde 25-26 oranında bir enflasyon oluşacağını öngörüyor.

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 6

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için, mevcut maaşlarına 6 aylık enflasyon oranının eklenerek yeni maaşların belirleneceğini söyledi. Yani, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 25-26 oranında zam yapılacak.

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 7

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklileri için durum biraz farklı. Erdursun, memur ve memur emeklilerinin maaş zammında toplu sözleşme hükümlerinin de dikkate alınacağını belirtti.

Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 15 oranında bir zam verilmişti.

Temmuz ayında çıkacak enflasyon farkından yüzde 5 puan düşülerek zam oranı belirlenecek.

Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 20-21 oranında bir artış yapılacak.

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 8

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 25-26 oranında bir zam alacakken, memur ve memur emeklileri yüzde 20-21 oranında bir maaş artışı bekleyebilir. Kesin zam oranları, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 9

Temmuz ayında yapılacak zamlarla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı.

Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, 3 milyon 601 bin 551 emekli tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşıyla ilgili beklentilerini şu şekilde dile getirdi:

"Bu dönemde en düşük emekli aylığının yine yüzde 25-26 oranında, yani ne çıkarsa enflasyon farkı, 10 bin TL’ye de yansıtacaklarını düşünüyorum. En düşük emekli aylığının yaklaşık 12 bin 500 TL civarında olacağını öngörüyorum. Seyyanen artış yapılır mı ya da refah payı verilir mi? Bunların hepsini 3-20 Temmuz arasında göreceğiz."

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 10

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayı öncesinde hem çalışanlar hem de işverenler, asgari ücretle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkladı. Erdursun, asgari ücrete ara zamla ilgili şu görüşleri paylaştı:

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Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? 11

"Asgari ücrete net bir artış yapılmayacakmış gibi gözüküyor. En azından asgari ücrete de yeni bir enflasyon farkı şeklinde bir artışın yapılması gerekir diye düşünüyorum. Asgari ücrete artış yapılmazsa ve enflasyon böyle devam ederse, bu durum mevcut ücretliler için olumsuz sonuçlar doğurabilir."

Temmuz ayında en düşük emekli maaşının yüzde 25-26 oranında artarak yaklaşık 12 bin 500 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

Ancak asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmayacak gibi gözüküyor.

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