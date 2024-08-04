Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar

FİBABANKA

10.000 liraya kadar olan emekliler için 5.000 lira

10.000 - 15.000 lira arasında maaş alanlar için 8.000 lira

15.000 - 20.000 lira arasında maaş alanlar için 10.000 lira

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 lira