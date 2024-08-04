Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar

Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar
Kaynak: Haber Merkezi

Emekli maaşlarına Temmuz zammının belli olmasının ardından bankalarda emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar da belli oldu.

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 1

Ağustos alına zamlı maaşlarda giren emekliler bir yandan da en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı. Bankalar Ağustos ayı emekli promosyon tutarlarını duyururken promosyon tutarları tutarları 20 bin liraya kadar dayandı.

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 2

Peki, ağustos ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 3

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye geçiren emekliler maaş tutarınıza göre 15.000 liraya varan nakit promosyon alabiliyor.

Banka ayrıca otomatik fatura talimatı verenlere 3.000 liraya kadar ek nakit promosyon ödüyor ve toplam ödenen miktar 18.000 liraya çıkıyor.

10.000 liraya kadar maaş alan emeklilere 6.250 lira

10.000 lira - 15.000 lira arası maaş alan emeklilere 10.000 lira

15.000 lira - 20.000 lira arası maaş alan emeklilere 12.500 lira

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 lira arası maaş alan emeklilere nakit promosyon ödemesi veriliyor.

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 4

DENİZBANK

0 - 9.999 lira arası maaş alan emeklilere 5.000 lira

10.000 TL - 14.999 TL lira arası maaş alan emeklilere 8.000 lira

15.000 TL - 19.999 TL lira arası maaş alan emeklilere 10.000 lira

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 lira

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 5

FİBABANKA

10.000 liraya kadar olan emekliler için 5.000 lira

10.000 - 15.000 lira arasında maaş alanlar için 8.000 lira

15.000 - 20.000 lira arasında maaş alanlar için 10.000 lira

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 lira

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 6

TÜRKİYE İŞ BANKASI

10.000 liraya kadar maaş alanlara 5.000 lira
10.000 lira - 15.000 lire arasında olanlar 8.000 lira
15.000 lira- 20.000 lira arasında olanlar 10.000 lira
20.000 lira ve daha fazla olanlar 12.000 lira

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 7

QNB FİNANSBANK

9.999 liraya kadar maaş alanlara 6.250 lira

Maaşı 14.999 liraya kadar olanlara 10.000 lira

15.000 lira 19.999 lira arasında maaş alanlar için 12.500 lira

20.000 lira ve üzeri için 15.000 lira

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 8

AKBANK

0 - 9.999 lira maaş alan emeklilere 6.250 lira

10.000 lira - 14.999 lira arasında maaş alanlara 10.000 lira

15.000 lira - 19.999 lira arasında maaş alanlara 12.500 lira

20.000 lira ve fazlası maaş alanlara 15.000 lira

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 9

TÜRKİYE FİNANS

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 lira

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 lira

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 lira

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 lira

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Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar 10

VAKIFBANK

10.000 liraya kadar maaş alan emeklilere 3 yıl için toplam 5.000 lira

10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 lira

15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 10.000 lira

20.000 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere 12.000 lira

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