Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar

ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye geçiren emekliler maaş tutarınıza göre 15.000 liraya varan nakit promosyon alabiliyor.
Banka ayrıca otomatik fatura talimatı verenlere 3.000 liraya kadar ek nakit promosyon ödüyor ve toplam ödenen miktar 18.000 liraya çıkıyor.
10.000 liraya kadar maaş alan emeklilere 6.250 lira
10.000 lira - 15.000 lira arası maaş alan emeklilere 10.000 lira
15.000 lira - 20.000 lira arası maaş alan emeklilere 12.500 lira
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 lira arası maaş alan emeklilere nakit promosyon ödemesi veriliyor.