Emekli maaşlarında büyük tehlike. Korkunç gerçeği uzman isim açıkladı

Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı programda enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli maaş detayını açıklayarak emekli maaşlarında yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti.
Milli Gazete'nin haberine göre, ülkede yaşanan yüksek enflasyon etkileri altında ezilen emeklilere geçtiğimiz Temmuz ayında 25’lik zam kök aylıklara uygulanmıştı.
Mart ayında yapılan en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı.
Böylece temmuz ayında yapılan yüzde 25 zamla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kaldı. Artan enflasyon karşıdan eriye emekli aylığı hala zam almadı.
Körfez ülkeleri ziyaretleri dönüşünde, gazetecilerin "Memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadelerini kullandı.
Ancak emeklilerin zam alaması sonrası partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" dedi.
Bu haberler sonrası Sözcü TV canlı yayınında Ebru Baki'nin konuğu olan Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına iyileştirme yapılmadan enflasyon farkı verilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.
Enflasyon rakamlarıyla birlikte kök maaş detayına dikkat çeken Erdursun, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün kök aylığı 5 bin TL olupta 7 bin 500 TL'ye tamamlanan kişiler var. Kök aylığı 5 bin TL olan kişiye enflasyon oranında yüzde 50 zam yapılırsa aylığı yine 7 bin 500 TL olur."
Emekli aylıklarında yapılması gereken düzenlemeleri açıklayan Erdursun, şöyle devam etti:
"Enflasyon yüksek çıksa dahi geçmiş yıllarda tam olarak gerçek açıklanmayan enflasyonla birlikte kök aylıklar, eridi, bitti tükendi. Bunun üstüne yüzde 50 değil, yüzde 70'te zam yapsanız bir işe yaramaz.
Bu nedenle öncelikle ekim ayında tüm emekli kök aylıklarına 8 bin 77 TL seyyanen bir düzenleme gerekiyor. Bu düzenleme ekim ayında yapılırsa 5 bin TL olan kök aylık 13 bin TL'ye çıkar.
Daha sonra 13 bin TL'nin üzerine çıkaracak enflasyon yüzde 50 ise, en düşük emekli aylığı 19 bin-20 bin TL seviyesine çıkar. Bu olmazsa ve kök aylıklara sadece enflasyon farkı eklenirse yine milyonlarca kişi 7 bin 500 TL'de kalır."