Emekli maaşlarında büyük tehlike. Korkunç gerçeği uzman isim açıkladı

Daha sonra 13 bin TL'nin üzerine çıkaracak enflasyon yüzde 50 ise, en düşük emekli aylığı 19 bin-20 bin TL seviyesine çıkar. Bu olmazsa ve kök aylıklara sadece enflasyon farkı eklenirse yine milyonlarca kişi 7 bin 500 TL'de kalır."