Emekli maaşlarında net rakam belli oldu! İşte 6 aylık zam oranı...

Emekli ve memurların alacağı enflasyon farkı bugün belli oldu. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14.57 gelmişti. TÜİK Aralık ayı enflasyonu da yüzde 1.07 olarak açıklandı. Bu noktada SSK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı net zam oranı yüzde 15.75 oldu.

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 yılının ilk altı ayında en düşük memur maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi. En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya geldi.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI NETLEŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkından yüzde 15.75 zammı kesinleşti. Bu noktada en düşük emekli maaşı yüzde 15.75 artış ile 14.468,75 TL'ye gelmiş olacak

ENAG VE TÜİK ARALIK AYI VERİLERİNİ AÇIKLADI

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %2,34 arttı. 2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise %83,40 oldu.

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu (3 Ocak 2024)

ENAG Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı (3 Ocak 2025)