Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı

2024 yılında yapılacak zamla birlikte verilecek en düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının kaç lira olacağı da belli oldu. İşte detaylar...