Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı

Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında yapılacak zamla birlikte verilecek en düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının kaç lira olacağı da belli oldu. İşte detaylar...
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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 1

Emeklilerin merakla beklediği 2024 yılı zammına dair net tablo ortaya çıktı. SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiren bu gelişmeler, maaşlar üzerindeki beklenen artışları gösteriyor.

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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2

Milyonlarca emekli, gözünü yeni yılda yapılacak olan zamma çevirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için de çalışmaların planlandığını ifade etti.

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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 3

Türkiye'deki milyonlarca emekli ve çalışan için, 2024 Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %39.59, memur ve diğer emekliler içinse %51.44 olacağı tahmin ediliyor.

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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 4

Maaşlardaki bu artış beklentileri ile birlikte, emeklilerin ek iyileştirme beklentileri de devam ediyor. Cevdet Yılmaz, memur zammının yıl sonunda belirleneceğini ve bu zammın memur emeklilerine de yansıyacağını açıkladı.

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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 5

Ayrıca, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarının zorlanacağını ve ekonomik dengelerin gözetileceğini vurguladı.

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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 6

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama %67.19 olduğu ortaya çıktı.

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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 7

Bu beklenti, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun %39.59 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.

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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 8

Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı tahmini olarak %39.59 olacak. Memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkı ile birlikte %51.44'e ulaşacak.

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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 9

2024'te emekli maaşlarının ne olacağına dair beklentiler ve tahmini tablolar ise şöyle:

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Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı 10
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