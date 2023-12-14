Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı

Emeklilerin merakla beklediği 2024 yılı zammına dair net tablo ortaya çıktı. SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiren bu gelişmeler, maaşlar üzerindeki beklenen artışları gösteriyor.
Milyonlarca emekli, gözünü yeni yılda yapılacak olan zamma çevirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için de çalışmaların planlandığını ifade etti.
Türkiye'deki milyonlarca emekli ve çalışan için, 2024 Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %39.59, memur ve diğer emekliler içinse %51.44 olacağı tahmin ediliyor.
Maaşlardaki bu artış beklentileri ile birlikte, emeklilerin ek iyileştirme beklentileri de devam ediyor. Cevdet Yılmaz, memur zammının yıl sonunda belirleneceğini ve bu zammın memur emeklilerine de yansıyacağını açıkladı.
Ayrıca, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarının zorlanacağını ve ekonomik dengelerin gözetileceğini vurguladı.
Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama %67.19 olduğu ortaya çıktı.
Bu beklenti, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun %39.59 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.
Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı tahmini olarak %39.59 olacak. Memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkı ile birlikte %51.44'e ulaşacak.
2024'te emekli maaşlarının ne olacağına dair beklentiler ve tahmini tablolar ise şöyle: